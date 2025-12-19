Tür 19: 50 x € 100 Fussl Modestraße Geschenkkarte

Die schönste Zeit des Jahres naht in großen Schritten, und der „Krone“-Adventkalender verzaubert auch dieses Jahr wieder die Vorweihnachtszeit mit tollen Preisen. Heute verlosen wir 50 x € 100 Geschenkkarte von Fussl Modestraße. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.
Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.
Heute verlosen wir: 50 x 100-Euro-Geschenkkarte Fussl Modestraße
Entdecken Sie in der Fussl Modestraße die aktuellen Modetrends und schöne Geschenkideen für die gesamte Familie, denn Mode macht immer Freude! Die Kollektionen der Fussl Modestraße sind trendorientiert mit besonderem Fokus auf Tragbarkeit und Qualität, und das zu einem fairen Preis. Nachhaltiges Handeln ist dem Familienunternehmen wichtig und spiegelt sich in den Kollektionen wider - 150 Mal in Österreich.
Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!
Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.