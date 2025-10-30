OpenAI bereitet Börsengang mit Mega-Bewertung vor

Nach Angaben der Insider vom Mittwoch erwägt OpenAI, bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 einen Antrag bei der Börsenaufsicht zu stellen. In ersten Gesprächen sei es um eine aufzunehmende Summe von mindestens 60 Milliarden Dollar gegangen. Man befinde sich jedoch noch in einem frühen Stadium der Verhandlungen.