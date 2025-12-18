Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Krone“-Berichten

Neues Steuer-Zuckerl für Überstunden ist fixiert

Innenpolitik
18.12.2025 21:30
Marchetti und Lercher konnten einen echten Teilerfolg verbuchen.
Marchetti und Lercher konnten einen echten Teilerfolg verbuchen.(Bild: Krone KREATIV/SEPA Media/Michael Indra, Jauschowetz)

Nach „Krone“-Berichten wird der Steuerfreibetrag für Überstunden ab dem Jahr 2026 um weitaus weniger reduziert, als im Regierungsprogramm vorgesehen war. Insbesondere ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti und der steirische SPÖ-Chef Max Lercher, die in der „Krone“ vorgeprescht waren, zeigen sich zufrieden.

0 Kommentare

Wer mehr leistet, soll am Ende auch mehr herausbekommen. Das gilt mit dem neuen Paket für Arbeiten im Alter – wie berichtet – für unsere Pensionisten, die zumindest ab dem Jahr 2027 einen jährlichen Steuerfreibetrag nutzen können. Und das gilt auch weiterhin für Fleißige, die Überstunden leisten.

In der „Krone“ forderten der steirische SPÖ-Chef Max Lercher und ÖVP-General Nico Marchetti bereits im Oktober, den seit 2024 und planmäßig eigentlich nur bis Jahresende 2025 gültigen Steuerfreibetrag für Zuschläge für die ersten 18 Überstunden pro Monat auch über das Jahr hinaus zu erhalten – obwohl das im Regierungsprogramm so nicht vorgesehen war.

Was ab 2026 gilt
Der Freibetrag hätte sich dann eigentlich auf zehn Stunden sowie 120 Euro pro Monat reduziert. Aber eben auch nur eigentlich. Denn der parteiübergreifende politische Druck machte sich bezahlt: Kurz vor dem Ende der Frist einigte man sich in der Regierung darauf, einen Freibetrag von 170 Euro für bis zu 15 Überstunden pro Monat samt Zuckerln für das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen durchzusetzen.

Lesen Sie auch:
Max Lercher (SPÖ) bei der Spitalsdemo am Dienstag in Graz 
Während einer Sitzung
Max Lerchers „illegaler“ Ausflug zur Spitalsdemo
18.12.2025
Weichen sind gestellt
Diese Steuer-Zuckerln gibt es für die Pensionisten
17.12.2025
Tourismusbranche bangt
Steuer bei Zuschlag zu Überstunden erhitzt Gemüter
07.11.2025

„Es gibt keinen Aufschwung ohne Menschen, die arbeiten und Leistung erbringen. Mit dem vorgelegten Maßnahmenpaket sorgt die Volkspartei einmal mehr dafür, dass sich das auch auszahlt. Mit der Regelung der steuerfreien Überstunden für 2026 schaffen wir Klarheit und stellen sicher, dass jene, die mehr leisten, als sie müssten, auch etwas davon haben. Mit der Aktivpension setzen wir zudem entscheidende Anreize, um Fachkräfte länger am Arbeitsmarkt zu halten und ihre Leistungsbereitschaft zu würdigen“, ist ÖVP-General Marchetti zufrieden.

Zitat Icon

Der klare Auftrag der Politik ist es, im Sinne der Fleißigen zu handeln, sich jeden Tag für unser Land bemühen.

Max Lercher, SPÖ-Landesparteichef in der Steiermark

„Ich freue mich sehr, dass wir für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Einkommensverlust, der hier im Raum stand, abwenden konnten. Auch der Druck der Gewerkschaft hat sich bezahlt gemacht. Das beweist, dass Lösungen möglich sind, wenn man gemeinsam dafür einsteht, die Lebensrealitäten der Bevölkerung zu verbessern“, ergänzt Lercher. 

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
173.097 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.558 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
92.528 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Innenpolitik
Nach „Krone“-Berichten
Neues Steuer-Zuckerl für Überstunden ist fixiert
Verschiebung fix
EU bekommt längere Frist für Mercosur-Abkommen
Venezuela-Vermittler?
Lula: „Trump ist nach Differenzen Freund geworden“
Zeitbombe Überalterung
Warum die Betreuungslücke hierzulande wächst
Verleihung an Machado
Assange zeigte Komitee für Friedensnobelpreis an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf