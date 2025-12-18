Neues Steuer-Zuckerl für Überstunden ist fixiert

„Es gibt keinen Aufschwung ohne Menschen, die arbeiten und Leistung erbringen. Mit dem vorgelegten Maßnahmenpaket sorgt die Volkspartei einmal mehr dafür, dass sich das auch auszahlt. Mit der Regelung der steuerfreien Überstunden für 2026 schaffen wir Klarheit und stellen sicher, dass jene, die mehr leisten, als sie müssten, auch etwas davon haben. Mit der Aktivpension setzen wir zudem entscheidende Anreize, um Fachkräfte länger am Arbeitsmarkt zu halten und ihre Leistungsbereitschaft zu würdigen“, ist ÖVP-General Marchetti zufrieden.