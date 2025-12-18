Zrinjski Mostar gegen SK Rapid – ab 21 Uhr LIVE

Erfahrung mit bosnischem Klub

Zrinjski liegt in der heimischen Liga hinter Borac Banja Luka auf Rang zwei und ist in der Conference League nach zwei Siegen noch im Rennen um den Aufstieg in das Play-off. Mit Borac hat es Rapid heuer schon zu tun bekommen, im Achtelfinale der Conference League setzte man sich nach Verlängerung im Rückspiel durch. „Von der Spielstärke schätze ich sie (Anm.: Zrinjski) ähnlich ein wie Banja Luka. Von daher wissen wir, was uns erwartet. Es wird eine routinierte, sehr kampfkräftige Truppe sein, die ihre Qualitäten im Ballbesitz hat. Die werden wir versuchen, ihnen zu nehmen“, analysierte Kulovits.