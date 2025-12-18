Gewessler bringt Grüne als Sozialpartei ins Spiel

Verbrenner-Aus „völlig falsche Entscheidung“

Dass man auch auf EU-Ebene das Verbrenner-Aus gekippt habe, sei gerade für die Angestellten in der Automobilindustrie „die völlig falsche Entscheidung“, so die ehemalige Verkehrs- und Umweltministerin: „Wenn Sie diese Menschen fragen, ob sie lieber die dreckigsten oder die modernsten Autos bauen wollen, wird die Antwort eindeutig sein. Wir haben schon jetzt das Problem, dass China uns und unserer Autoindustrie mit modernen E-Autos um die Ohren fährt.“ Es sei vielleicht für eine Grüne eine ungewöhnliche Einstellung, aber: „Ich möchte, dass Europa weiterhin die besten Autos baut. Dafür braucht es mutige Entscheidungen.“