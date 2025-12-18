Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wir hören zu“

Gewessler bringt Grüne als Sozialpartei ins Spiel

Innenpolitik
18.12.2025 22:44
Bundessprecherin Leonore Gewessler (Grüne)
Bundessprecherin Leonore Gewessler (Grüne)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Knapp neun Monate sind die Grünen nun zurück in der Opposition, nachdem es bei der Nationalratswahl 2024 eine herbe Niederlage gesetzt hatte.  Bundessprecherin Leonore Gewessler zog am Donnerstagabend eine erste Bilanz – und will die Grünen als Sozialpartei in Stellung bringen. 

0 Kommentare

Gewessler war vor knapp sechs Monaten ins Amt der Bundessprecherin gewählt worden – in einer für die Partei durchaus schwierigen Zeit. Die wirtschaftliche Lage dominierte, Verkehrs- und Umweltthemen rückten in den Hintergrund. 

„Schenken den Anliegen der Menschen Gehör“
In der „ZiB 2“ des ORF sah Gewessler dennoch die Rolle ihrer Partei gestärkt: „Diese neue Bundesregierung ist sich vor allem in einem einig: Wenn es ums Zubetonieren eines Naturschutzgebietes oder um den Abbau von hart erkämpften sozialen Rechten geht, daher ist es wichtig, dass wir als Grüne den Anliegen der Menschen Gehör schenken.“ 

Dass es dabei oft nicht um „grüne“ Kernthemen gehe, sondern auch um die Sorge um den Arbeitsplatz, die weltweite politische Lage oder die Teuerung, sieht Gewessler gerade als Arbeitsauftrag: „Diese Bundesregierung kürzt herzlos auf dem Rücken derer, die es eh schon schwer haben.“ Sie wünsche sich, dass „etwa die Pflegerinnen und Pfleger, die jetzt auf die Straße gehen“, wissen: „Die Grünen stehen an ihrer Seite.“ 

Zitat Icon

Diese Bundesregierung kürzt herzlos auf dem Rücken derer, die es eh schon schwer haben. Die Grünen stehen an ihrer Seite.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler

Brief an Landeshauptleute
So habe sie einen Brief an alle Landeshauptleute geschrieben, die Weihnachtsfeiertage zu nutzen, um „dieses Kürzungsprogramm im Sozialbereich“ zurückzunehmen, „wenn man sich schon christliche Nächstenliebe auf die Fahnen schreibt“, erklärt die grüne Parteichefin.

Kritik gibt es von Gewessler auch an der Budgetkonsolidierung der Regierung: „Was man sich nicht überlegt hat, wie man im oberen Bereich, bei den ,breiten Schultern‘ ansetzen kann.“ Vielmehr werde das Budget auf dem Rücken der Einkommensschwächsten saniert – „aber wir haben Milliarden für Autobahnen“, empört sich die Ex-Ministerin. 

Lesen Sie auch:
Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler flog im Jahr 2024 mit großer Entourage zum Klimagipfel.
Krone Plus Logo
Zum Umwelt-Gipfel 2024
So klimaUNfreundlich reiste Ministerin Gewessler
29.11.2025
„Sind im Blindflug“
Grünen-Chefin Gewessler teilt gegen Regierung aus
16.11.2025
Geringer Umweltnutzen
Rechnungshof zerlegt Gewesslers Klimaticket
31.10.2025

Verbrenner-Aus „völlig falsche Entscheidung“
Dass man auch auf EU-Ebene das Verbrenner-Aus gekippt habe, sei gerade für die Angestellten in der Automobilindustrie „die völlig falsche Entscheidung“, so die ehemalige Verkehrs- und Umweltministerin: „Wenn Sie diese Menschen fragen, ob sie lieber die dreckigsten oder die modernsten Autos bauen wollen, wird die Antwort eindeutig sein. Wir haben schon jetzt das Problem, dass China uns und unserer Autoindustrie mit modernen E-Autos um die Ohren fährt.“ Es sei vielleicht für eine Grüne eine ungewöhnliche Einstellung, aber: „Ich möchte, dass Europa weiterhin die besten Autos baut. Dafür braucht es mutige Entscheidungen.“

Zitat Icon

Es ist ein Problem, wenn 13-jährige Burschen in unserem Land Mädchen sagen, sie müssten sich verhüllen.

Leonore Gewessler

Kopftuch-Verbot „nicht verfassungskonform“
Dass die Grünen das Kopftuchverbot für Mädchen nicht unterstützt hatten, argumentierte Gewessler damit, dass das Gesetz nicht verfassungskonform sei: „Ich bin auf die Verfassung angelobt, und Verfassungsrechtler haben uns gesagt, dass dieses Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof nicht halten wird. Daher konnten wir diesem Gesetz nicht zustimmen.“

Dennoch sei es ein Problem, wenn „13-jährige Burschen in unserem Land Mädchen sagen, sie müssten sich verhüllen.“ Einem Gesetz, welches verfassungskonform sei, würde man dann auch im Falle des Falles zustimmen. 

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
175.090 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.558 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
93.262 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Innenpolitik
„Wir hören zu“
Gewessler bringt Grüne als Sozialpartei ins Spiel
„Leute flehen mich an“
USA lockern Cannabis-Regeln für Forschung
Trump vor Gesprächen:
„Ich hoffe, dass die Ukraine sich schnell bewegt“
Nach „Krone“-Berichten
Neues Steuer-Zuckerl für Überstunden ist fixiert
Verschiebung fix
EU bekommt längere Frist für Mercosur-Abkommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf