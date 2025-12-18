USA lockern Cannabis-Regeln für Forschung

„Es gibt Leute, die mich anflehen, das zu tun, Leute, die seit Jahrzehnten unter großen Schmerzen leiden“, sagte US-Präsident Donald Trump. Geplant ist bisher nur eine Neueinstufung, Marihuana soll von der Liste der gefährlichen Drogen der sogenannten Kategorie I wie Heroin oder Ecstasy gestrichen werden. Stattdessen würde sie in die Kategorie III neben gängige Schmerzmittel, Ketamin und Testosteron eingestuft. Diesen Substanzen werden ein geringes Suchtpotential und ein anerkannter medizinischer Nutzen zugeschrieben.