„Ich hoffe, dass die Ukraine sich schnell bewegt“

Jüngst soll es Fortschritte bei der Frage künftiger Sicherheitsgarantien für die Ukraine gegeben haben, hochumstritten ist weiterhin die Frage möglicher Gebietsabtretungen der Ukraine. Russland beansprucht den gesamten Donbass im Osten der Ukraine für sich und verlangt den Abzug der Armee des Nachbarlands aus der Industrieregion. Die ukrainische Regierung lehnt das weiterhin ab. „Die Vereinigten Staaten suchen nach einem Kompromiss“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Derzeit werden fast die gesamte Region Luhansk und rund 80 Prozent der Region Donezk inklusive der jeweiligen Hauptstädte von russischen Truppen kontrolliert.