Hirntumor! Trainer-Legende Hareide ist tot

Er starb am Donnerstag im Kreis seiner Familie zu Hause im Alter von 72 Jahren, wie sein Sohn Bendik mehreren norwegischen Medien mitteilte. Bei Hareide war im Juli ein Hirntumor festgestellt worden, wie er und sein Sohn erst vor dreieinhalb Wochen unter anderem in einem Interview mit der Zeitung „Verdens Gang“ bekannt gegeben hatten.