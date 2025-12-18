Vorteilswelt
„Größe, Gewicht“

Epstein-Affäre: „Russin für 1000 Dollar“ angeboten

Ausland
18.12.2025 21:26
Neue Fotos aus den Epstein-Akten enthüllen, wie im Umfeld des einstigen Finanzunternehmers junge ...
Neue Fotos aus den Epstein-Akten enthüllen, wie im Umfeld des einstigen Finanzunternehmers junge Frauen wie Ware angeboten wurden ...(Bild: APA/AFP/House Oversight Democrats)

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Ein verstörender Chatverlauf enthüllt auch, wie im Umfeld Epsteins junge Frauen wie Ware angeboten wurden ...

0 Kommentare

Auf den Fotos sind erneut prominente Personen zu sehen, darunter Microsoft-Gründer Bill Gates, der eine junge Frau im Arm hält. Die Echtheit der Fotos ließ sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Gates war bereits auf früher veröffentlichten Bildern zu sehen.

Frauen mit Größe, Gewicht und Alter angepriesen
Auch ein Screenshot eines Chatverlaufs ist zu sehen, bei dem es darum geht, dass jemand „Mädchen“ für 1000 Dollar anbietet. „Vielleicht ist jemand Gutes für J dabei?“, fragt jemand in dem Chat. Zu einer 18-Jährigen gibt es eine Liste mit Größe, Gewicht und Herkunft: Russland.

Im Chatverlauf wird eine junge Frau für 1000 Dollar angeboten.
Im Chatverlauf wird eine junge Frau für 1000 Dollar angeboten.(Bild: AFP/-)

Weitere veröffentliche Fotos aus den Epstein-Akten:

Epstein in einem Privatjet mit einer jungen Frau
Epstein in einem Privatjet mit einer jungen Frau(Bild: AFP/-)
Microsoft-Gründer Bill Gates ist ebenfalls auf den Aufnahmen zu sehen.
Microsoft-Gründer Bill Gates ist ebenfalls auf den Aufnahmen zu sehen.(Bild: AFP/-)
Gates war auch schon früher auf veröffentlichten Fotos aus den Epstein-Akten zu sehen.
Gates war auch schon früher auf veröffentlichten Fotos aus den Epstein-Akten zu sehen.(Bild: AFP/-)
Epstein mit dem Breitbart-News-Gründer und einstigen Trump-Berater Steve Bannon
Epstein mit dem Breitbart-News-Gründer und einstigen Trump-Berater Steve Bannon(Bild: AFP/-)
Mit dem US-Professor und Polit-Aktivisten Noam Chomsky
Mit dem US-Professor und Polit-Aktivisten Noam Chomsky(Bild: AFP/-)

  Auf einem anderen Foto ist auf einem Frauenfuß ein Schriftzug mit einem Zitat aus dem Buch „Lolita“ des russisch-amerikanischen Schriftstellers Vladimir Nabokov zu erkennen. Das Buch handelt vom Missbrauch eines jungen Mädchens, genannt Lolita, durch ihren Stiefvater.

Auf anderen Fotos sind Tattoos zu erkennen. Die Zitate stammen aus dem Buch „Lolita“.
Auf anderen Fotos sind Tattoos zu erkennen. Die Zitate stammen aus dem Buch „Lolita“.(Bild: AFP/-)
(Bild: AFP/-)
(Bild: AFP/-)
(Bild: AFP/-)
(Bild: AFP/-)

US-Präsident Donald Trump, der in früher veröffentlichten Fotos im Umfeld Epsteins zu sehen war, ist auf den jüngsten Bildern nicht dabei. Nach Angaben der Demokraten befinden sich in dem Nachlass, der nach und nach im zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses überprüft werde, 95.000 Fotos. Kontext zu den Bildern werde in dem Nachlass nicht geliefert. 

Fristablauf zum 19. Dezember
Die Demokraten warfen Trump erneut vor, die Epstein-Affäre vertuschen zu wollen. Der US-Präsident hatte nach langem Druck im vergangenen Monat ein Gesetz des Kongresses unterschrieben, das vorsieht, dass das Justizministerium Ermittlungsakten zu dem Fall bis zum 19. Dezember freigeben muss.

Der New Yorker Finanzier Epstein war über viele Jahre Teil der High Society und in einflussreichen Kreisen vernetzt. Der Multimillionär hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Auch er selbst soll Frauen und Mädchen etwa in New York und Florida missbraucht haben.

