Epstein-Affäre: „Russin für 1000 Dollar“ angeboten

US-Präsident Donald Trump, der in früher veröffentlichten Fotos im Umfeld Epsteins zu sehen war, ist auf den jüngsten Bildern nicht dabei. Nach Angaben der Demokraten befinden sich in dem Nachlass, der nach und nach im zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses überprüft werde, 95.000 Fotos. Kontext zu den Bildern werde in dem Nachlass nicht geliefert.