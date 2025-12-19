HUAWEI startet innovativ ins Jahr 2026

Das Jahr 2025 klingt aus – Kerzen brennen, der Duft von Zimt liegt in der Luft, und zwischen Punsch, Lichtern und stillen Momenten wächst die Vorfreude auf das, was kommt. 2026 steht vor der Tür – und eines ist sicher: Es wird smarter, gesünder und vernetzter denn je. HUAWEI zeigt schon jetzt, wie die Zukunft aussehen kann.