Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Smart ins neue Jahr

HUAWEI startet innovativ ins Jahr 2026

Digital
19.12.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Huawei)

Das Jahr 2025 klingt aus – Kerzen brennen, der Duft von Zimt liegt in der Luft, und zwischen Punsch, Lichtern und stillen Momenten wächst die Vorfreude auf das, was kommt. 2026 steht vor der Tür – und eines ist sicher: Es wird smarter, gesünder und vernetzter denn je. HUAWEI zeigt schon jetzt, wie die Zukunft aussehen kann.

Mit innovativer Technik, hochwertigem Design und einem klaren Fokus auf Lebensqualität zählt Huawei längst zu den Fixsternen der digitalen Welt. Ob Smartwatches, Tablets oder Smartphones – die Produkte begleiten den Alltag, ohne ihn kompliziert zu machen. Im Gegenteil: Sie machen ihn leichter, bewusster und sicherer.

Gesundheit, die man verschenken kann

Mit der HUAWEI Watch D2 wird Gesundheit zum Geschenk. Noch bis 22.12. um 329 Euro erhältlich, bietet sie innovative Funktionen wie kontinuierliche Blutdruckmessung, EKG-Analyse, Herzfrequenz-Tracking, SpO₂-Messung, Stress- und Schlafanalysen.

Huawei Watch D2
Huawei Watch D2(Bild: Huawei)
Huawei Watch D2
Huawei Watch D2(Bild: Huawei)

Für Eltern und Großeltern bedeutet das: mehr Sicherheit, frühzeitiges Erkennen stiller Warnsignale und ein gutes Gefühl – für die ganze Familie.
Für jüngere Erwachsene wird Prävention zum Alltag: Körper verstehen, Stress reduzieren, gesünder leben.

Kurz gesagt: Die WATCH D2 ist wie ein persönlicher Gesundheitscoach – direkt am Handgelenk.

Limitierte Weihnachts-Sets für Stilbewusste

Wer Technik mit Stil verschenken möchte, greift zu den limitierten Xmas Edition Style Sets der neuesten Huawei Smartwatches:
WATCH FIT 4 ProWATCH 5 und WATCH GT 6 - festliche Designs, hochwertige Bundles und streng limitierte Editionen machen diese Modelle zu echten Hinguckern unter dem Christbaum.

(Bild: Huawei_WATCH GT Series Xmas Edition)

Tablets für Kreativität & Produktivität

Auch für Schule, Studium und Homeoffice hält Huawei starke Weihnachtsangebote bereit:

Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5(Bild: Huawei)

Ob Zeichnen, Schreiben, Arbeiten oder Lernen – diese Tablets verbinden Leistung mit Leichtigkeit.

Smartphones, die Maßstäbe setzen

Wer sich zum Jahreswechsel ein echtes Technik-Statement gönnen möchte, wird hier fündig:

Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Ultra(Bild: Huawei)

Edles Design, beeindruckende Kameratechnologie und maximale Performance – diese Smartphones zeigen, wie elegant Innovation heute sein kann.

Technologie mit Verantwortung

HUAWEI steht nicht nur für Leistung, sondern auch für Haltung: langlebige Materialien, effiziente Lade-Technologien und Designs, die Trends nicht jagen, sondern selbst prägen. Technik soll nicht überfordern – sondern unterstützen.

Mit dem HUAWEI Online Store Österreich sind all diese Innovationen jetzt bequem, sicher und direkt vom Hersteller erhältlich. Jetzt HIER entdecken.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.038 mal gelesen
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
93.675 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
89.099 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Mehr Digital
Smart ins neue Jahr
HUAWEI startet innovativ ins Jahr 2026
Neues OGH-Urteil
Meta muss EU-Nutzern Zugriff auf ihre Daten geben
„Gangart verschärfen“
IT-Branche: Auch vierte KV-Runde ohne Ergebnis
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
„Manhattan-Projekt“
China entwickelt eigene EUV-Maschine im Geheimen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf