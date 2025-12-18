Nach Crash: Mopedlenkerin erlag ihren Verletzungen

Am 10. Dezember, kurz nach 6 Uhr morgens, war die 44-jährige Weststeirerin mit ihrem Moped in Mayersdorf (Gemeinde Hitzendorf) auf der L336 in Richtung Lieboch unterwegs. Als ein 55-jähriger Autofahrer von einer anderen Straße kommend auf die L 336 einbog, kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.