Nach Crash: Mopedlenkerin erlag ihren Verletzungen

Bei einer Kollision mit einem Pkw am Mittwoch vergangener Woche auf einer Kreuzung im steirischen Hitzendorf war eine Mopedlenkerin (44) lebensgefährlich verletzt worden. Nun verstarb sie im Spital.
Am 10. Dezember, kurz nach 6 Uhr morgens, war die 44-jährige Weststeirerin mit ihrem Moped in Mayersdorf (Gemeinde Hitzendorf) auf der L336 in Richtung Lieboch unterwegs. Als ein 55-jähriger Autofahrer von einer anderen Straße kommend auf die L 336 einbog, kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.
Die Mopedlenkerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Wie sich jetzt herausstellte, erlag sie diesen nun im Spital. Die 44-jährige Lenkerin verstarb am Montag im LKH Graz.
