Flugzeug bei Landung in North Carolina abgestürzt

Auf Fotos war dunkler Rauch über eine Landebahn zu sehen. Der Absturz soll sich am Donnerstag gegen 10.15 Uhr Ortszeit ereignet haben. Die Daten zeigen, dass der Jet kurz nach dem Start zum Flughafen zurückgekehrt war, was auf ein mögliches Problem während des Flugs hindeutet. Ermittlungen sollen nun die genaue Unfallursache herausfinden.