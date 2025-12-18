Mehrere Tote
Flugzeug bei Landung in North Carolina abgestürzt
Im US-Bundesstaat North Carolina ist ein Kleinflugzeug abgestürzt, als es auf einem Regionalflughafen landen wollte. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben, wie ein örtlicher Polizeichef sagte.
Ein Zeuge sagte, dass die Maschine sehr niedrig geflogen sei. Der Absturz ereignete sich beim Landeanflug auf den Statesville Regional Airport, der ungefähr eine Autostunde von der Großstadt Charlotte entfernt liegt. Laut Berichten befanden sich sechs Personen an Bord, fünf Todesopfer wurden demnach bereits bestätigt.
Hier sehen Sie Bilder von dem abgestürzten Flugzeug:
Auf Fotos war dunkler Rauch über eine Landebahn zu sehen. Der Absturz soll sich am Donnerstag gegen 10.15 Uhr Ortszeit ereignet haben. Die Daten zeigen, dass der Jet kurz nach dem Start zum Flughafen zurückgekehrt war, was auf ein mögliches Problem während des Flugs hindeutet. Ermittlungen sollen nun die genaue Unfallursache herausfinden.
