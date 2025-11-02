Lkw laden künftig mit 4,5 Megawatt aus dem Boden!

Weniger Platzbedarf und einfache Handhabung: Nicht nur bei Pkw könnte kabelloses Laden sinnvoll sein. Dabei muss nicht unbedingt von induktivem Laden die Rede sein – dann lassen sich unfassbare Ladeleistungen verwirklichen.
Das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) hat ein kabelloses Ladesystem für Lkw vorgestellt. Es soll auf Speditions- oder Rasthöfen weniger Platz benötigen als die klassischen Säulen. Zudem entfällt der Umgang mit den unhandlichen Kabeln.
4,5 Megawatt Ladeleistung!
Das System besteht aus einem ausfahrbaren Bodenelement und einem fahrzeugseitigen Stromempfänger, die für die Energieübertragung eine feste Verbindung eingehen. Übertragen wird Gleichstrom, die Ladeleistung soll bis zu 4,5 MW betragen.
Neben der besonders leistungsfähigen in den Boden eingegrabenen Lösung, gibt es eine Variante, die nur auf die Fahrbahn aufgesetzt werden muss. Da ist dann allerdings bei 300 kW Schluss. Diese Version soll sich vor allem für leichte Nutzfahrzeuge eignen.
Beim Rangieren des Fahrzeugs in die richtige Ladeposition hilft jeweils ein Kamerasystem. Die Technik ist den Entwicklern zufolge patentiert und steht kurz vor der Serienreife.
