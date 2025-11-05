Rossis Wild gewinnen dramatischen Overtime-Krimi

Der Vorarlberger Marco Rossi und Minnesota Wild haben erstmals in dieser Saison der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zwei Spiele hintereinander gewonnen. Minnesota setzte sich am Dienstag zu Hause gegen die Nashville Predators nach einem Gegentor in der letzten Sekunde und einem kuriosen Siegestreffer mit 3:2 nach Verlängerung durch. Marco Kasper und die Detroit Red Wings mussten sich dagegen bei den Vegas Golden Knights 0:1 geschlagen geben.