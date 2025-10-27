Pflegegipfel im Chiemseehof: Politik bleibt hart

Ein Pflegegipfel fand Montagnachmittag im Chiemseehof in Salzburg statt: Die Landespolitik traf auf die Vorsitzende des Zentralbetriebsrats der Landeskliniken und Ärztevertreter. Eine Annäherung gab es nicht. Der Pflegebonus wird in Salzburg gestrichen, das schon verhandelte Gehaltspaket kommt 2026 nicht.