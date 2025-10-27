Pflegegipfel im Chiemseehof: Politik bleibt hart

Ein Pflegegipfel fand Montagnachmittag im Chiemseehof in Salzburg statt: Die Landespolitik traf auf die Vorsitzende des Zentralbetriebsrats der Landeskliniken und Ärztevertreter. Eine Annäherung gab es nicht. Der Pflegebonus wird in Salzburg gestrichen, das schon verhandelte Gehaltspaket kommt 2026 nicht.
Empört. Enttäuscht. Verbittert. So reagieren Pflegevertreter auf die Sparpläne der Landesregierung. Als erstes Bundesland in ganz Österreich soll, wie berichtet, der Pflegebonus fallen. Pflegekräfte verlieren damit rund 2000 Euro brutto im Jahr.
Zur Diskussion steht außerdem das bereits fertig verhandelte Gehaltspaket in den Landeskliniken. Es betrifft verschiedene Berufsgruppen, neben Pflege auch die Ärzte oder technische Berufe.
Am Donnerstag trafen sich Verantwortliche zu einem Gespräch bei Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), das nach dem plötzlichen Tod von Landesrat Josef Schwaiger verschoben worden war.
Die Landesregierung kommt den Pflegekräften nicht entgegen. Argumentiert wird, dass ohnehin Millionen in den Gesundheitsbereich fließen würden. Auch der Personalstand in den Landeskliniken sei in den letzten beiden Jahren erhöht worden.
Über weitere Protestmaßnahmen wird morgen, Dienstag, entschieden.
