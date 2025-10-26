Pflegerin warnt: „Kürzung ist existenzbedrohend!“

Land zahlt Geld, das die Gemeinden nicht für Gehalt verwenden dürfen



Das Tückische an dem System: Die Hälfte der 19 Euro bekommen die Gemeinden weiterhin. Die Gehälter für die Pflegekräfte werden allerdings gesetzlich vom Land geregelt. Streicht man den Bonus also, dürfen die Gemeinden die Gehälter nicht selbstständig anpassen und mehr auszahlen. Djundja: „Man macht uns zu Beitragstätern. Aber ich werde schauen, dass wir das Geld auf jeden Fall den Mitarbeitern zukommen lassen.“