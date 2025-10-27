Straßwalchen folgt: Pflege-Protest weitet sich aus

200 Euro brutto werden Pfleger in Salzburg weniger verdienen. In den Seniorenheimen wird protestiert. Eine Stunde waren die Heime in Bürmoos und Oberndorf am Donnerstag geschlossen. Schwarzach und Straßwalchen folgen am kommenden Freitag. Die Pfleger haben dabei die Unterstützung der Ortschefs. Kreer: „Wir stehen hinter den Pflegekräften. Die Landesregierung soll sich gut überlegen, ob sie bei Pflege und Kindern sparen will.“