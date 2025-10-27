Straßwalchen folgt: Pflege-Protest weitet sich aus

Pflegebonus gekürzt: In Salzburg brodelt es. Die Landesregierung kürzt Pflege-Gehälter und spart bei Kindergärten. In mehreren Seniorenheimen wurde protestiert und die Gemeinden schlagen Alarm. SPÖ-Ortschefin Tanja Kreer warnt: „Das ist der falsche Weg!“
„Das ist mit Sicherheit der falsche Weg!“, ist sich Tanja Kreer sicher. Die SPÖ-Ortschefin von Straßwalchen redet von der Kürzung des Pflegebonus durch die schwarz-blaue Landesregierung. „Krone“-Leser wissen es: Die Polit-Spitze aus Karoline Edtstadler und Marlene Svazek setzt den Rotstift bei Pflegekräften an.
200 Euro brutto werden Pfleger in Salzburg weniger verdienen. In den Seniorenheimen wird protestiert. Eine Stunde waren die Heime in Bürmoos und Oberndorf am Donnerstag geschlossen. Schwarzach und Straßwalchen folgen am kommenden Freitag. Die Pfleger haben dabei die Unterstützung der Ortschefs. Kreer: „Wir stehen hinter den Pflegekräften. Die Landesregierung soll sich gut überlegen, ob sie bei Pflege und Kindern sparen will.“
Wie berichtet wird auch bei Kindergärten gebremst – das Land kürzt Zuzahlungen. Weil die Gemeindebudgets massiv belastet sind, müssen die Eltern bald mehr zahlen.
