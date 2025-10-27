Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bonus gestrichen

Straßwalchen folgt: Pflege-Protest weitet sich aus

Salzburg
27.10.2025 08:00
Laut Tanja Kreer spart das Land an den falschen Stellen.
Laut Tanja Kreer spart das Land an den falschen Stellen.(Bild: Markus Tschepp)

Pflegebonus gekürzt: In Salzburg brodelt es. Die Landesregierung kürzt Pflege-Gehälter und spart bei Kindergärten. In mehreren Seniorenheimen wurde protestiert und die Gemeinden schlagen Alarm. SPÖ-Ortschefin Tanja Kreer warnt: „Das ist der falsche Weg!“

0 Kommentare

„Das ist mit Sicherheit der falsche Weg!“, ist sich Tanja Kreer sicher. Die SPÖ-Ortschefin von Straßwalchen redet von der Kürzung des Pflegebonus durch die schwarz-blaue Landesregierung. „Krone“-Leser wissen es: Die Polit-Spitze aus Karoline Edtstadler und Marlene Svazek setzt den Rotstift bei Pflegekräften an.

200 Euro brutto werden Pfleger in Salzburg weniger verdienen. In den Seniorenheimen wird protestiert. Eine Stunde waren die Heime in Bürmoos und Oberndorf am Donnerstag geschlossen. Schwarzach und Straßwalchen folgen am kommenden Freitag. Die Pfleger haben dabei die Unterstützung der Ortschefs. Kreer: „Wir stehen hinter den Pflegekräften. Die Landesregierung soll sich gut überlegen, ob sie bei Pflege und Kindern sparen will.“

Lesen Sie auch:
Alexandra Frei und ihre Kolleginnen sammelten 300 Unterschriften am Markt in Oberndorf
Pflegebonus gestrichen
Pflegerin warnt: „Kürzung ist existenzbedrohend!“
26.10.2025
Politik ändert Umgang
Mit der Wertschätzung für die Pflege ist es vorbei
25.10.2025
Betriebsversammlungen
Pflege-Protest: „Viele fühlen sich ausgenutzt!“
24.10.2025

Wie berichtet wird auch bei Kindergärten gebremst – das Land kürzt Zuzahlungen. Weil die Gemeindebudgets massiv belastet sind, müssen die Eltern bald mehr zahlen.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.736 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
126.845 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
109.291 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf