Was man tun kann, wenn der Bauch rebelliert

Das Leiden schränkt Betroffene im Alltag ein

Das Reizdarmsyndrom ist zwar keine gefährliche, aber oft eine sehr belastende Verdauungsstörung. Viele fühlen sich durch die Beschwerden im Alltag stark eingeschränkt – sei es im Beruf, in der Freizeit oder auf Reisen. In Österreich ist Experten zufolge etwa jede sechste Frau und jeder zwölfte Mann betroffen. Wissenschafter vermuten, dass hier hormonelle Unterschiede eine Rolle spielen.