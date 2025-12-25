Ein „Akademiker“ trickst im GAK-Legenden-Team

Gegen die Blackies der großen Osim-Zeit hat er in elf Derbies ja eine ausgeglichene Bilanz – fünf Siege, ein Remis, fünf Niederlagen. Allerdings gelang ihm kein Torerfolg! Und das, obwohl er für den GAK, für den er von 1998 bis 2004 in der Bundesliga aktiv war, einen Cupsieg und einen Meistertitel feiern durfte, in 152 Partien 57 Treffer erzielt hatte. Darunter am 20.10. 1998 in Liebenau einen legendären Doppelpack beim 3:3 gegen den AS Monaco und Torhüter Fabien Barthez. Bennys „Gurkerl“ zum 2:1 tat Frankreichs frisch gebackenem Weltmeister besonders weh.