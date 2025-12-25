Vorteilswelt
Oldie-Gipfel in Graz:

Ein „Akademiker“ trickst im GAK-Legenden-Team

Sport-Nachrichten
25.12.2025 07:00
Mit Sturm (hier gegen Günther Neukirchner) lieferte sich Ben Akwuegbu elf heiße ...
Mit Sturm (hier gegen Günther Neukirchner) lieferte sich Ben Akwuegbu elf heiße Derby-Schlachten.(Bild: Sepp Pail)

Benedict Akwuegbu kommt für den GAK aus London zum Hallen-Fußball-Gipfel der Oldies nach Graz. Den Austro-Nigerianer umgeben akademische Ehren sowie ein Hauch von Beckham und Barthez.

Der GAK hat beim Legenden-Cup am 27. Dezember einen frisch gebackenen Akademiker in seinen Reihen! Bei dem vom Lions Club organisierten Hallenzauber der Fußball-Altstars im Grazer Sportpark fliegen die Rotjacken extra aus London Benedict Akwuegbu ein. Und der 31-fache nigerianische WM-Stürmer hat ein Zertifikat in der Tasche, auf das er ziemlich stolz ist

Die Anglia Ruskin University hat ihm letztes Jahr den Titel Bachelor of Science with Honours Lower Second Class als Absolvent der Ausbildung Health and Social Care verliehen. In der Krankenpflege hat sich der ehemalige Klassestürmer in den letzten Jahren ein Standbein nach der Profi-Fußball-Karriere aufgebaut.

In London finalisierte Ben Akwuegbu sein Studium.
In London finalisierte Ben Akwuegbu sein Studium.(Bild: zVG)

„Ich freu mich schon auf den Legendencup in Graz“, ließ der mittlerweile 51-jährige Austro-Nigerianer die Krone aus London, wo er seinen Lebensmittelpunkt hat, wissen. An der Seite von Kulovits, Bazina, Junuzovic und Sabitzer wird er in der Vorrunde (ab 15 Uhr) neben St. Pauli und der Austria auch auf Sturm treffen.

Gegen die Blackies der großen Osim-Zeit hat er in elf Derbies ja eine ausgeglichene Bilanz – fünf Siege, ein Remis, fünf Niederlagen. Allerdings gelang ihm kein Torerfolg! Und das, obwohl er für den GAK, für den er von 1998 bis 2004 in der Bundesliga aktiv war, einen Cupsieg und einen Meistertitel feiern durfte, in 152 Partien 57 Treffer erzielt hatte. Darunter am 20.10. 1998 in Liebenau einen legendären Doppelpack beim 3:3 gegen den AS Monaco und Torhüter Fabien Barthez. Bennys „Gurkerl“ zum 2:1 tat Frankreichs frisch gebackenem Weltmeister besonders weh.

Das Gurkerl gegen Weltmeister-Goalie Barthez war eines der Highlights in der Karriere des ...
Das Gurkerl gegen Weltmeister-Goalie Barthez war eines der Highlights in der Karriere des Austro-Nigerianers.(Bild: AP/GERHARD GRADWOHL)

Das Highlight seiner Karriere (die ihn nach Frankreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, China, Griechenland und England geführt hatte) war aber sicher der WM-Einsatz 2002 in Japan beim 0:0 gegen das von David Beckham angeführte Team Englands.

Beim Legendencup hat Heinz Karner, der Organisator des roten Oldie-Teams, neben dem schillernden Stargast Ben Akwuegbu, der einst sogar für den Posten des nigerianischen Fußball-Präsidenten kandidiert hatte, einen starken GAK-Kader zur Verfügung – mit Zlatko Junuzovic, Richard Wemmer, Michael Sammt, David Sencar, Herbert „Mucki“ Wieger, Enrico Kulovits, Edi Glieder, Andreas und Heinz Lienhart, Haris Cerkic, Herbert Rauter, Dominik Hassler und Philipp Schenk. Eventuell sind sogar Mario Tokic, Mario Bazina und Zeljko Vukovic dabei.

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
