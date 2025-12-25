Nach Burnout: Mit viel Optimismus ins neue Jahr

Der Duft von frischem Gebäck und Kaffee erfüllt den Raum – hinter der Verkaufstheke im Café „See you“ in Röthis steht Sükran mit einem Lächeln im Gesicht. Wer die 45-Jährige erlebt, merkt schnell: Diese Frau gehört hierher. Was kaum jemand ahnt: Noch vor wenigen Jahren konnte sie kaum das Haus verlassen. Einkaufen, Busfahren oder Gespräche mit Fremden lösten Angst aus. Sie zitterte und stotterte, wenn sie unter Druck geriet – und das konnten schon Kleinigkeiten auslösen. Ein nervlicher Zusammenbruch hatte ihr Leben komplett aus den Fugen gebracht.