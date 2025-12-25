Vorteilswelt
Zurück im Leben

Nach Burnout: Mit viel Optimismus ins neue Jahr

Vorarlberg
25.12.2025 08:00
Heute kann Sükran wieder lachen. Vor ein paar Jahren war sie kaum imstande, einen Föhn zu ...
Heute kann Sükran wieder lachen. Vor ein paar Jahren war sie kaum imstande, einen Föhn zu halten.(Bild: Philipp Vondrak)

Jahrelang arbeitete Sükran rund um die Uhr – bis Mobbing sie völlig aus der Bahn warf. Dank externer Unterstützung und ihrem Mut steht die 45-Jährige heute wieder mitten im Leben und startet optimistisch ins neue Jahr.

0 Kommentare

Der Duft von frischem Gebäck und Kaffee erfüllt den Raum – hinter der Verkaufstheke im Café „See you“ in Röthis steht Sükran mit einem Lächeln im Gesicht. Wer die 45-Jährige erlebt, merkt schnell: Diese Frau gehört hierher. Was kaum jemand ahnt: Noch vor wenigen Jahren konnte sie kaum das Haus verlassen. Einkaufen, Busfahren oder Gespräche mit Fremden lösten Angst aus. Sie zitterte und stotterte, wenn sie unter Druck geriet – und das konnten schon Kleinigkeiten auslösen. Ein nervlicher Zusammenbruch hatte ihr Leben komplett aus den Fugen gebracht.

Porträt von Philipp Vondrak
Philipp Vondrak
Vorarlberg
Zurück im Leben
Zurück im Leben
Nach Burnout: Mit viel Optimismus ins neue Jahr
In der ICE
Am Stefanitag kommen die Bullen zu den Pioneers
„Vögels Lexikon“
Von „Dötiga“ und „Doiga“
Immobilienmarkt
Gebrauchte Wohnungen im Ländle stark nachgefragt
Ländle-Skibergsteiger
Daniel Ganahl klopft wieder im Weltcup-Team an
