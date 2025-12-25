Ärger über 50-Euro-Strafe wegen Parkplatznot

Kleinkinder überstanden Alko-Unfall unverletzt
Beifahrer eingeklemmt
Ein kurzer „Sprung“ ins Geschäft, um seiner betagten Mutter etwas zu kaufen, kostete Linzer 50 Euro. Der Grund: Wegen einer Baustelle gab es zu wenige Parkplätze, er stand neben den gekennzeichneten Plätzen. Die zuständige Kontrollfirma zeigt sich nicht kompromissbereit. Der Ärger ist groß.
„Ich musste für meine Mutter, die über 80 Jahre alt ist, schnell etwas besorgen. Weil aber dort eine Baustelle ist, stehen zahlreiche Parkplätze vor den Geschäften nicht zur Verfügung. Alle Plätze waren besetzt. Also hab ich außerhalb der gekennzeichneten Stellplätze geparkt. Als ich keine 15 Minuten später zum Auto gekommen bin, hatte ich schon einen Strafzettel“, erzählt Harald M. (55).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.