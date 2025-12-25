Ärger über 50-Euro-Strafe wegen Parkplatznot

„Ich musste für meine Mutter, die über 80 Jahre alt ist, schnell etwas besorgen. Weil aber dort eine Baustelle ist, stehen zahlreiche Parkplätze vor den Geschäften nicht zur Verfügung. Alle Plätze waren besetzt. Also hab ich außerhalb der gekennzeichneten Stellplätze geparkt. Als ich keine 15 Minuten später zum Auto gekommen bin, hatte ich schon einen Strafzettel“, erzählt Harald M. (55).