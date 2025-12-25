Vorteilswelt
Rührende Überraschung

Kate und Charlotte entzücken mit Weihnachtsduett

Royals
25.12.2025 08:26
Prinzessin Kate ist sichtlich stolz auf die zehnjährige Charlotte.
Prinzessin Kate ist sichtlich stolz auf die zehnjährige Charlotte.(Bild: x.com/KensingtonRoyal)

Prinzessin Kate und Tochter Charlotte haben zu Heiligabend mit einem ganz besonderen Auftritt überrascht: Die beiden spielten ein zauberhaftes Duett am Klavier. Es war das erste Mal, dass die Zehnjährige ihr musikalisches Talent zur Schau stellte.

Das königliche Duo eröffnete den Weihnachtsgottesdienst „Togehter at Christmas“, bei dem Kate als Schirmherrin fungiert. Seite an Seite am Klavier gaben sie das Stück „Holm Sound“ zum Besten. Eine ganz besondere Überraschung für alle Royal-Fans: Zuvor hatte Kate „ein besonderes Duett“ auf Instagram angekündigt, um ihre Follower neugierig zu machen. 

Hier sehen Sie den zauberhaften Auftritt: 

Besonders herzerwärmend ist dabei ein Moment, in dem die junge Prinzessin während des Stücks zu ihrer Mutter aufschaut – Kate strahlt dabei vor Stolz. Nach dem berührenden Auftritt kichern die beiden entspannt. Wie „The Sun“ berichtete, spielen Mutter und Tochter dieses Lied auch gerne zu Hause. 

Kate: „Bei Weihnachten geht es um Liebe“
Kate las auch einen Brief an die Zuschauer vor. „Im Kern geht es bei Weihnachten um Liebe, die auf einfachste und menschlichste Weise Gestalt annimmt“, erklärte die Prinzessin von Wales. 

Kate überraschte schon mehrmals mit fulminanten Auftritten am Klavier: Bereits 2021 gab sie ein Weihnachtskonzert zusammen mit dem Sänger Tom Walker. 2023 verzückte sie ihre Fans beim Eröffnungssong des Eurovision Song Contests. Vor zwei Jahren verriet Kate, dass auch ihre Tochter Klavier spielen lernt. Sie unterhielt sich darüber mit dem chinesischen Pianist Lang Lang. Dieser erklärte nach dem Gespräch: „Wir haben über Charlotte gesprochen. Ihre Königliche Hoheit sprach über Charlottes Klavierspiel, ich bin sicher, sie ist gut.“

Das Musikstück wurde wohl mit viel Bedacht ausgewählt: Es stammt von dem schottischen Komponisten Erland Cooper. Das Werk ist von „Natur und Verbundenheit“ inspiriert. Dinge, die die Prinzessin von Wales als wichtig für ihre Genesung von Krebs beschrieben hat.

