Kate und Charlotte entzücken mit Weihnachtsduett

Kate überraschte schon mehrmals mit fulminanten Auftritten am Klavier: Bereits 2021 gab sie ein Weihnachtskonzert zusammen mit dem Sänger Tom Walker. 2023 verzückte sie ihre Fans beim Eröffnungssong des Eurovision Song Contests. Vor zwei Jahren verriet Kate, dass auch ihre Tochter Klavier spielen lernt. Sie unterhielt sich darüber mit dem chinesischen Pianist Lang Lang. Dieser erklärte nach dem Gespräch: „Wir haben über Charlotte gesprochen. Ihre Königliche Hoheit sprach über Charlottes Klavierspiel, ich bin sicher, sie ist gut.“