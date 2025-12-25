Kombi-Legende spricht über neues Leben in Lappland

So sehen auch die Weihnachtsfeiertage für die beiden diesmal ganz anders aus als etwa vor zwei Jahren kurz nach der Tragödie, als sie bei Eugens Eltern in Murau gewesen sind. „Diesmal feiern wir in Lappland“, erzählte der 49-Jährige im APA-Gespräch. „Wir haben eine Blockhütte gebucht. Da werden wir die freie Natur genießen – Langlaufen, Skifahren, Schneemobil fahren.“ Ähnlich wie bei seinem jüngsten Aufenthalt beim Weltcup in Ramsau sei in Lahti selbst wenig Schnee. „Es ist eher noch grün, aber so werden wir eine Woche mal ein bisschen eine Winterlandschaft genießen.“