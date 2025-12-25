So festlich feierten die Sportstars Weihnachten

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ – und die Sportstars der ganzen Welt feiern Weihnachten auch schon traditionell mit ihren Fans in den sozialen Medien. Wie festlich es bei Dominic Thiem und Co. am Heiligen Abend zuging, zeigen ihre Postings unten.
Die meisten Sportarten haben Weihnachtspause. Damit haben auch die Stars Zeit, zu feiern und die Stunden mit ihren Familien zu geniessen. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.
Aber auch die nicht-österreichischen Sport-Stars erfreuen ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit ganz besonders weihnachtlichen Postings. So zeigt sich Henrik Kristoffersen etwa mit seinen Liebsten am Weihnachtsmarkt seiner Wahl-Heimat in Salzburg.
Von außergewöhnlich lustig bis zu besinnlich familiär verbrachten die Sportstars der Welt heuer den Heiligen Abend. Mit einer ganz besonderen Einlage entzückte wieder einmal Kathi Liensberger ihre Fans auf der Harfe.
