Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alle Jahre wieder ...

So festlich feierten die Sportstars Weihnachten

Sport-Mix
25.12.2025 08:36
Dominic Thiem mit Bruder Moritz, Mama Karin und Vater Wolfgang
Dominic Thiem mit Bruder Moritz, Mama Karin und Vater Wolfgang(Bild: Krone KREATIV/Instagram (karinthiem))

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ – und die Sportstars der ganzen Welt feiern Weihnachten auch schon traditionell mit ihren Fans in den sozialen Medien. Wie festlich es bei Dominic Thiem und Co. am Heiligen Abend zuging, zeigen ihre Postings unten.

0 Kommentare

Die meisten Sportarten haben Weihnachtspause. Damit haben auch die Stars Zeit, zu feiern und die Stunden mit ihren Familien zu geniessen. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.

Aber auch die nicht-österreichischen Sport-Stars erfreuen ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit ganz besonders weihnachtlichen Postings. So zeigt sich Henrik Kristoffersen etwa mit seinen Liebsten am Weihnachtsmarkt seiner Wahl-Heimat in Salzburg. 

Von außergewöhnlich lustig bis zu besinnlich familiär verbrachten die Sportstars der Welt heuer den Heiligen Abend. Mit einer ganz besonderen Einlage entzückte wieder einmal Kathi Liensberger ihre Fans auf der Harfe. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Dominic Thiem
Weihnachten
PostingSport
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
133.601 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.346 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.126 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Sport-Mix
Alle Jahre wieder ...
So festlich feierten die Sportstars Weihnachten
Bei der Darts-WM
Mega-Preisgeld! So viel kassieren Suljovic und Co.
Möstl im Interview
„Daran denkt man nicht – das passiert einfach“
Krone Plus Logo
Familienmensch Edler:
Nicht nur auf dem Feld ist er ein echter Gewinner!
Vom Koma zu Kängurus
Nach Horror-Unfall lebt der Traum von Australien

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf