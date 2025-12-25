Nach Weihnachtsmesse: Auge in Auge mit Einbrecher!

Zwischen 22.30 und 23.45 Uhr schlugen die Einbrecher im Mehrparteienhaus in Innsbruck zu. Über die Balkontür verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zutritt zur Wohnung. „Zum Tatzeitpunkt befand sich eine pflegebedürftige 65-jährige Slowakin in der Wohnung, die schon schlief“, so die Polizei. Ihre Pflegerin habe sich gerade in der Kirche befunden.