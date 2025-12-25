Vorteilswelt
Schock für Pflegerin

Nach Weihnachtsmesse: Auge in Auge mit Einbrecher!

Tirol
25.12.2025 08:10
In Innsbruck kam es am Heiligen Abend zu dem Einbruch (Symbolbild).
In Innsbruck kam es am Heiligen Abend zu dem Einbruch (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Unbekannte Einbrecher trieben am Heiligen Abend in Innsbruck ihr Unwesen: Während eine pflegebedürftige Seniorin schlief und ihre Pflegerin in der Kirche war, verschafften sich die Täter Zutritt zur Wohnung und stahlen unter anderem Schmuck, Bargeld und Silberbarren. Als die Pflegerin zurückkehrte, sah sie die Kriminellen noch im Garten.

Zwischen 22.30 und 23.45 Uhr schlugen die Einbrecher im Mehrparteienhaus in Innsbruck zu. Über die Balkontür verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zutritt zur Wohnung. „Zum Tatzeitpunkt befand sich eine pflegebedürftige 65-jährige Slowakin in der Wohnung, die schon schlief“, so die Polizei. Ihre Pflegerin habe sich gerade in der Kirche befunden.

Die Pflegerin der Frau kehrte vermutlich unmittelbar nach der Tat vom Besuch der Weihnachtsmesse nach Hause zurück.

Die Ermittler

Aufeinandertreffen im Garten
Diese kehrte vermutlich unmittelbar nach der Tat vom Besuch der Weihnachtsmesse nach Hause zurück. „Die Pflegerin wurde im Garten auf die Täterschaft aufmerksam und stellte nach dem Betreten der Wohnung den Einbruch fest“, schildern die Ermittler weiter.

Mehr als 10.000 Euro Schaden
Die Unbekannten konnten die Flucht ergreifen. Sie erbeuteten laut erstem Ermittlungsstand mehrere Schmuckstücke, Uhren, Bargeld sowie ein Silberbarren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Ermittlungen zur Ausforschung der Ganoven laufen.

Tirol
