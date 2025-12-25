Mega-Preisgeld! So viel kassieren Suljovic und Co.

So viel Preisgeld gab‘s noch nie! Bei der diesjährigen Darts-WM können Mensur Suljovic und Co. so richtig abkassieren. Auf den Weltmeister wartet im Endspiel am 3. Jänner gar eine Million Pfund!
Nicht nur die Aufstockung des WM-Feldes von 96 auf 128 Teilnehmer sorgt in London für den größten Event der Darts-Geschichte. Nein, auch das Preisgeld wurde ordentlich angehoben.
Bei der WM bekommt nicht nur der Weltmeister die doppelte Summe wie bisher – sondern auch Spieler, die in Runde eins scheitern. Statt bisher 7500 Pfund erhält heuer jeder Spieler zumindest 15.000 Pfund (also umgerechnet rund 17.150 Euro).
40.000 Euro sicher
Das heißt: Suljovic hat durch seinen Einzug in das Sechzehntelfinale bereits 35.000 Pfund (also umgerechnet rund 40.000 Euro) sicher! Sollte der Weltranglisten-53. aus Wien am Samstag (13.30 Uhr) auch noch die Sensation schaffen und Titelverteidiger Luke Littler aus dem Bewerb schießen, kassiert er weitere 25.000 Pfund.
Dazu kommt: Für einen 9-Darter gibt es eine zusätzliche Prämie von 180.000 Pfund, aufgeteilt zwischen Spieler, Zuschauer und Krebsstiftung.
Hier das Preisgeld im Überblick:
Sieger: 1.000.000 Pfund
Finalist: 400.000 Pfund
Halbfinale: 200.000 Pfund (pro Spieler)
Viertelfinale: 100.000 Pfund (pro Spieler)
Achtelfinale (Verlierer): 60.000 Pfund(pro Spieler)
Sechzehntelfinale (Verlierer): 35.000 Pfund (pro Spieler)
Zweiunddreißigstelfinale (Verlierer): 25.000 Pfund (pro Spieler)
Vierundsechzigstelfinale (Verlierer): 15.000 Pfund (pro Spieler)
