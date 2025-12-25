Mega-Preisgeld! So viel kassieren Suljovic und Co.

40.000 Euro sicher

Das heißt: Suljovic hat durch seinen Einzug in das Sechzehntelfinale bereits 35.000 Pfund (also umgerechnet rund 40.000 Euro) sicher! Sollte der Weltranglisten-53. aus Wien am Samstag (13.30 Uhr) auch noch die Sensation schaffen und Titelverteidiger Luke Littler aus dem Bewerb schießen, kassiert er weitere 25.000 Pfund.