Trump-Kandidat zum Wahlsieger in Honduras erklärt

Linke rief zu Protesten auf

Der Präsident des honduranischen Kongresses, Luis Redondo von der Regierungspartei LIBRE, wies die Erklärung der Wahlbehörde jedoch umgehend als Wahlputsch zurück. „Das steht komplett außerhalb des Gesetzes. Es hat keinen Wert“, schrieb er auf X. Wegen des knappen Ergebnisses und Unstimmigkeiten mussten rund 15 Prozent der Stimmzettel per Hand neu ausgezählt werden. Die regierende Linkspartei hatte der Opposition einen Wahlputsch vorgeworfen und zu Protesten aufgerufen.