Weihnachtsleckereien sind Gefahr für Haustiere

Äpfel sind Tabu für Hunde

Dunkle Schokolode und Kakao sind übrigens besonders gefährlich, lösen Erbrechen und Zittern aus. Sogar Herzrhythmusstörungen und -stillstände könnte es nach dem Verzehr geben. Xylit führt außerdem zu extremen Insulinausschüttungen. „Bereits ein einziger Kaugummi, in dem Xylit enthalten ist, kann tödlich sein – vor allem bei jungen und kleinen Tieren“, warnt Telloglou.