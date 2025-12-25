Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schoko und Co.

Weihnachtsleckereien sind Gefahr für Haustiere

Kärnten
25.12.2025 08:00
Wer seinen Hund mit Keksen belohnen will, sollte dabei nur „Hundekekse“ nehmen.
Wer seinen Hund mit Keksen belohnen will, sollte dabei nur „Hundekekse“ nehmen.(Bild: www.tierschutzverein.at)

Schokolade, Weintrauben und Birkenzucker können schon in kleinen Mengen schwere Vergiftungen bei Tieren auslösen. Deswegen gilt gerade zu Weihnachten Vorsicht bei Bello, Mautzi und Co.

0 Kommentare

„Immer wieder brauchen Hunde dringend ärztliche Hilfe, weil sie Schokolade gefressen oder an einem zuckerfreien Keks genascht haben“, erklärt Victoria Telloglou, Hundeexpertin des Österreichischen Tierschutzvereins. Wie schnell das gehen kann, ist vielen Tierbesitzern gar nicht bewusst.

Oftmals schnappen sich Haustiere ja auch unbemerkt ein Kekserl oder süßen Christbaumschmuck. Doch Achtung: Schokolade und Xylit, also Birkenzucker, sind giftig für Vierbeiner!

Äpfel sind Tabu für Hunde
Dunkle Schokolode und Kakao sind übrigens besonders gefährlich, lösen Erbrechen und Zittern aus. Sogar Herzrhythmusstörungen und -stillstände könnte es nach dem Verzehr geben. Xylit führt außerdem zu extremen Insulinausschüttungen. „Bereits ein einziger Kaugummi, in dem Xylit enthalten ist, kann tödlich sein – vor allem bei jungen und kleinen Tieren“, warnt Telloglou.

Lesen Sie auch:
Kommen Familien zum Fest zusammen, kracht es manchmal auch.
Tipps für Familien
So bleibt es rund um die Feiertage besinnlich
24.12.2025
Kinder erzählen
„Das Christkind kann nicht zaubern, aber fliegen“
24.12.2025

„Woran viele nicht denken, ist die Gefahr durch Apfelkerne“, warnt die Expertin außerdem. „Denn sie enthalten  Amygdalin, das im Körper zu Cyanid, also Blausäure, umgewandelt wird. Vergiftungssymptome sind: Schwindel, Atemnot, Krampfanfälle und Kollaps.“ Hunde müssen obendrein von Weintrauben, Rosinen, Avocados, Zwiebeln und Knoblauch ferngehalten werden. Auch Maroni und rohe Hülsenfrüchte sind tabu.

Falls Ihr Haustier doch etwas erwischt, gilt es, schnell zu handeln. Oft kommen Symptome erst nach Stunden. Zur Sicherheit lieber einmal mehr zum Tierarzt!

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
133.601 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.346 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.126 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Schoko und Co.
Weihnachtsleckereien sind Gefahr für Haustiere
Krone Plus Logo
Mitarbeiter als Täter?
100.000 Euro aus Tourismusbüro geklaut
Folge 26: Sternsinger
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Maria Saaler Messe
Uraufführung zum christlichen Geburtstagsfest
Heiligabend? Training!
Schottland-Legionär hat keinen Weihnachtsfrieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf