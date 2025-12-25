Vorteilswelt
Fiver Kellner im Glück

Ein „Strahlekind“ unter dem Weihnachtsstern

Handball
25.12.2025 07:44
Sebastian Kellner als erfolgreicher Nachwuchscoach bei den Fivers.
Sebastian Kellner als erfolgreicher Nachwuchscoach bei den Fivers.

Der Wiener Ex-Handballer Sebastian Kellner, der 2022 bei einem schweren Rodelunfall das rechte Bein bis oberhalb des Knies verlor, verbringt die Feiertage erstmals als Familienvater auf Teneriffa. Der 33-Jährige ist auch bei seinem Stammverein Fivers Margareten voll aktiv. 

Weihnachten im Süden. Erstmals mit der acht Monate jungen Tochter – Sebastian Kellner genießt die Familientage auf Teneriffa. „Mit Phibie haben wir das pure Glück, sie ist ein Strahlekind“, freut sich der 33-Jährige, der wie seine Frau Naomi bei den Fivers Margareten in Wien spielte (sie bei MGA).

Sebastian mit Naomi und Phibie vor dem Weihnachtsbaum.
Sebastian mit Naomi und Phibie vor dem Weihnachtsbaum.(Bild: Privat)

Nach einem Rodelunfall im Februar 2022 in Zell am See, wo Sebastian unter eine Pistenraupe geriet und sein rechtes Bein bis oberhalb des Knies verlor, änderte sich vieles. Auch ins Positive. „Wir haben letztes Jahr geheiratet. Dazu arbeite ich bei den Fivers im Büro, in der Geschäftsstelle. Dazu bin ich bei der U14 und U15 Trainer.“ Und das gemeinsam mit Christoph Gamper sehr erfolgreich.

Die junge Familie unter der Sonne Teneriffas.
Die junge Familie unter der Sonne Teneriffas.(Bild: Privat)

Die Bedeutung von Weihnachten? „Ich war lange ein Muffel diesbezüglich. Naomi ist da ganz das Gegenteil, sie dekoriert gerne alles schön. Und mit Phibie ist es jetzt sowieso ganz anders. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn sie dich anstrahlt.“

Meer, Strand und Golfen

In den knapp zwei Wochen auf Teneriffa bei Mama, Stiefpapa und Schwester verbringt die Jungfamilie gerne Zeit am Strand. „Ich war auch im Meer, Phibie kann erstmals im Sand spielen“, erzählt Sebastian, der zudem den Golfschläger schwingt. „Es sind coole Tage, taugt uns sehr.“ Und die Fivers-Familie freut sich, dass es „Sebi“ wieder gut geht. 

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
