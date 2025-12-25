Ein „Strahlekind“ unter dem Weihnachtsstern

Nach einem Rodelunfall im Februar 2022 in Zell am See, wo Sebastian unter eine Pistenraupe geriet und sein rechtes Bein bis oberhalb des Knies verlor, änderte sich vieles. Auch ins Positive. „Wir haben letztes Jahr geheiratet. Dazu arbeite ich bei den Fivers im Büro, in der Geschäftsstelle. Dazu bin ich bei der U14 und U15 Trainer.“ Und das gemeinsam mit Christoph Gamper sehr erfolgreich.