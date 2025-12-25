„Wunderkind“ auf Shiffrin-Jagd: „Habe noch Zeit!“

Im Slalom scheint ein Sieg nur eine Frage der Zeit zu sein – oder kann Mikaela Shiffrin sich nur selbst schlagen?

Shiffrin ist eine großartige Athletin, daran besteht kein Zweifel. Ich konzentriere mich darauf, meinen Weg zu gehen, mein Bestes zu geben und die besten Eindrücke aus dem Training mit in den Wettkampf zu nehmen. Ich bin erst in meiner vierten Saison, ich habe noch Zeit vor mir und möchte mich nicht unter Druck setzen, Ergebnisse zu erzielen. Im Slalom, wie auch in allem anderen Disziplinen, denke ich, dass ich mich noch verbessern kann.