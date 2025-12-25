„Wunderkind“ auf Shiffrin-Jagd: „Habe noch Zeit!“

Lara Colturi hat sich schon mit 19 Jahren in die Spitze des Ski-Weltcups vorgearbeitet. Besonders im Slalom hat sie einen fulminanten Start hingelegt. Ob sie bald auch Dominatorin Mikaela Shiffrin schlagen kann, wie sie die Leistung von Lindsey Vonn bewertet und welche Ziele sich, die für Albanien startende Athletin, selbst setzt, hat sie der „Krone“ im Interview verraten.
„Sportkrone.at“: Lara, auch in der neuen Saison hast du bereits gezeigt, dass man mit dir rechnen muss. Wie bewertest du selbst deine bisherigen Leistungen?
Lara Colturi: Ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen, es war ein positiver Saisonstart. Wir haben sehr gut mit dem Team zusammengearbeitet und die Ergebnisse waren wirklich überraschend, auch unter für mich nicht idealen Bedingungen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in den ersten drei Slalomrennen drei Podestplätze in Folge erzielen könnte.
Im Slalom scheint ein Sieg nur eine Frage der Zeit zu sein – oder kann Mikaela Shiffrin sich nur selbst schlagen?
Shiffrin ist eine großartige Athletin, daran besteht kein Zweifel. Ich konzentriere mich darauf, meinen Weg zu gehen, mein Bestes zu geben und die besten Eindrücke aus dem Training mit in den Wettkampf zu nehmen. Ich bin erst in meiner vierten Saison, ich habe noch Zeit vor mir und möchte mich nicht unter Druck setzen, Ergebnisse zu erzielen. Im Slalom, wie auch in allem anderen Disziplinen, denke ich, dass ich mich noch verbessern kann.
Wie ist deine Beziehung zu Mikaela Shiffrin?
Ich habe sie schon immer bewundert, seit ich als junges Mädchen im Skiklub war und sie bereits Weltcup-Rennen gewann. Sie ist eine fantastische Skifahrerin und auch als Person ist sie freundlich und nett. Obwohl wir mehrmals zusammen trainiert haben, kann ich nicht sagen, dass wir uns gut kennen, aber sie hat sehr positive Dinge über mich gesagt und ich freue mich, mit ihr messen zu dürfen.
Lindsey Vonn hat in St. Moritz ihr erstes Rennen nach ihrer Rückkehr in den Wettkampf gewonnen. Mit 41 Jahren! Wie bewertest du diese Leistung
Lindsey ist außergewöhnlich, vor allem wenn man bedenkt, dass sie nicht nur 41 Jahre alt ist, sondern auch viele schwere Verletzungen hatte und immer wieder hart trainiert hat, um stärker als zuvor zurückzukommen. Außerdem ist sie eine echte Berühmtheit, ich denke, sie leistet viel für den Frauensport, für den Skisport, um ihn auch außerhalb des Kreises der Fans bekannt zu machen, und das ist wirklich einzigartig.
Nach mehreren tragischen Stürzen ist eine Debatte über die Sicherheit beim Skifahren entstanden. Was ist deine Meinung dazu?
Sicherheit ist sehr wichtig, sie steht an erster Stelle. Ich denke, dass es viel zu tun gibt und dass es gut ist, darüber zu sprechen und Lösungen zu finden, um die Sicherheit zu erhöhen. Wir Sportler können unseren Beitrag leisten, aber es ist eine Aufgabe für alle, die für alle Priorität haben muss.
Welche Ziele hast du dir für diese Saison gesetzt? Und welche für die Olympischen Spiele?
Ich möchte diese absolut neue Erfahrung, die nur alle vier Jahre stattfindet und für mich das erste Mal sein wird, in vollen Zügen genießen. Ich muss also noch alles erleben und kennenlernen, aber im Moment möchte ich nicht zu viel darüber nachdenken. Meine Ziele sind immer dieselben: weiterhin Spaß zu haben, mich mit meiner Familie und meinem Team wohlzufühlen und mein Bestes zu geben.
Ich wünsche auch allen Fans und Lesern frohe Weihnachten!
Lara Colturi
Was sehen deine Weihnachtsfeiertage aus?
Nun, es sind nicht wirklich Ferien für uns, denn es ist eine Zeit des Trainings und der Wettkämpfe. Dieses Jahr werden wir bereits am 27. Dezember in Semmering antreten. Zu Weihnachten werden wir jedoch im Fassatal sein, wo wir im Winter unser Zuhause haben und uns sehr wohlfühlen, mit der ganzen Familie, auch mit Großeltern, Onkeln und Tanten und allen anderen. Es wird ein Weihnachtsfest mit Skifahren und der Familie. Ich wünsche auch allen Fans und Lesern frohe Weihnachten!
