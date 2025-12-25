Ski-Unfall: Bei Fahrerflucht drohen hohe Strafen

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren

Und was passiert, wenn man all das nicht tut? Das Strafgesetzbuch sieht für die „Unterlassung der Hilfeleistung“ eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten, bei Todesfolge bis zu einem Jahr vor. Beim „Imstichlassen eines Verletzten“ – in diesem Fall hat der Fahrerflüchtige die Verletzung verursacht – droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, bei Todesfolge sogar bis zu drei Jahren. War man zu schnell oder unachtsam unterwegs (Fahrlässigkeit), birgt das ebenfalls strafrechtliche Folgen sowie Schmerzensgeldzahlungen.