Unfall in Tisis

Unpässlicher Pkw-Lenker fährt in den Gegenverkehr

Chronik
25.10.2025 10:22
Beide Unfallwagen wurden stark beschädigt.(Bild: Mathis Fotografie)

In Feldkirch-Tisis hat sich am Freitagnachmittag mitten in der Rush Hour ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Männer mussten verletzt ins Spital eingeliefert werden.

Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände: Ein 80 Jahre alter Mann war mit seinem Pkw auf der Liechtensteiner Straße in Richtung Staatsgrenze unterwegs, als er plötzlich von einem gesundheitlichen Problem heimgesucht wurde. Kurz nicht bei Sinnen, verlor er die Kontrolle über sein Auto – dieses geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte ungebremst in den Wagen eines 48-jährigen Pkw-Lenkers aus Bürs.

Der Wagen des 48-jährigen Bürsers.(Bild: Mathis Fotografie)

Stau in beiden Richtungen
Beide Lenker erlitten Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Da die Aufräumarbeiten sehr anspruchsvoll waren – unter anderem mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgetretenes Öl binden –, war die Unfallstelle für längere Zeit nur eingeschränkt passierbar. Es entwickelte sich folglich ein massiver Stau in beide Richtungen, erst nach gut eineinhalb Stunden rollte der Verkehr wieder halbwegs flüssig.

