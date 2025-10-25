Unpässlicher Pkw-Lenker fährt in den Gegenverkehr

In Feldkirch-Tisis hat sich am Freitagnachmittag mitten in der Rush Hour ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Männer mussten verletzt ins Spital eingeliefert werden.
Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände: Ein 80 Jahre alter Mann war mit seinem Pkw auf der Liechtensteiner Straße in Richtung Staatsgrenze unterwegs, als er plötzlich von einem gesundheitlichen Problem heimgesucht wurde. Kurz nicht bei Sinnen, verlor er die Kontrolle über sein Auto – dieses geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte ungebremst in den Wagen eines 48-jährigen Pkw-Lenkers aus Bürs.
Stau in beiden Richtungen
Beide Lenker erlitten Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Da die Aufräumarbeiten sehr anspruchsvoll waren – unter anderem mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgetretenes Öl binden –, war die Unfallstelle für längere Zeit nur eingeschränkt passierbar. Es entwickelte sich folglich ein massiver Stau in beide Richtungen, erst nach gut eineinhalb Stunden rollte der Verkehr wieder halbwegs flüssig.
