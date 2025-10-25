Unpässlicher Pkw-Lenker fährt in den Gegenverkehr

Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände: Ein 80 Jahre alter Mann war mit seinem Pkw auf der Liechtensteiner Straße in Richtung Staatsgrenze unterwegs, als er plötzlich von einem gesundheitlichen Problem heimgesucht wurde. Kurz nicht bei Sinnen, verlor er die Kontrolle über sein Auto – dieses geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte ungebremst in den Wagen eines 48-jährigen Pkw-Lenkers aus Bürs.