In Vorarlberg brechen jährlich 1000 die Lehre ab

Das Vorarlberger Bildungsmonitoring liefert interessante Zahlen zur Lehrausbildung im Land: Jedes Jahr brechen 1000 junge Menschen ihre Lehrausbildung ab – allerdings muss man etwas genauer hinschauen.
Die Lehrausbildung ist in Vorarlberg bei jungen Menschen äußerst beliebt und genießt in der Bevölkerung hohes Ansehen. Umso erstaunlicher sind die Ergebnisse des 1. Vorarlberger Bildungsmonitorings bezüglich dieser Ausbildung. Denn pro Jahr werden rund 1000 Lehrverträge im Ländle aufgelöst. Seit dem Jahr 2015 ist diese Zahl relativ konstant, etwas weniger Vertragsauflösungen wurden in den Jahren 2020 und 2021- nämlich unter 950.
Nur ein geringer Teil bricht die Ausbildung ab
Besonders hoch sind die Auflösungs-Quoten bei jenen, die direkt von der Mittelschule in die Lehrausbildung wechseln. Bei den Lehrabschlüssen machte diese Gruppe einen Anteil von 16,2 Prozent aus, bei den Lehrvertragsauflösungen dagegen lag deren Quote bei 31 Prozent, also deutlich höher.
Allerdings: Die meisten der Lehrlinge, die in irgendeiner Form von einer Lehrvertragsauflösung betroffen sind, wechseln in eine andere Lehrausbildung. Nur ein wesentlich geringerer Teil bricht die Ausbildung ab, ohne eine andere zu beginnen. Den Grünen sind das trotzdem zu viele Abbrüche, sie kritisieren die Landesregierung für ihre Kürzungen der Projektmittel in der Landesberufsschule Dornbirn und fordern die Rücknahme der Streichung.
