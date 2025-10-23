In Vorarlberg brechen jährlich 1000 die Lehre ab

Allerdings: Die meisten der Lehrlinge, die in irgendeiner Form von einer Lehrvertragsauflösung betroffen sind, wechseln in eine andere Lehrausbildung. Nur ein wesentlich geringerer Teil bricht die Ausbildung ab, ohne eine andere zu beginnen. Den Grünen sind das trotzdem zu viele Abbrüche, sie kritisieren die Landesregierung für ihre Kürzungen der Projektmittel in der Landesberufsschule Dornbirn und fordern die Rücknahme der Streichung.