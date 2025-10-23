Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bildungsmonitoring

In Vorarlberg brechen jährlich 1000 die Lehre ab

Vorarlberg
23.10.2025 15:05
Die Lehre – im Ländle eine Ausbildung mit Ansehen.
Die Lehre – im Ländle eine Ausbildung mit Ansehen.(Bild: stock.adobe.com null)

Das Vorarlberger Bildungsmonitoring liefert interessante Zahlen zur Lehrausbildung im Land: Jedes Jahr brechen 1000 junge Menschen ihre Lehrausbildung ab – allerdings muss man etwas genauer hinschauen. 

0 Kommentare

Die Lehrausbildung ist in Vorarlberg bei jungen Menschen äußerst beliebt und genießt in der Bevölkerung hohes Ansehen. Umso erstaunlicher sind die Ergebnisse des 1. Vorarlberger Bildungsmonitorings bezüglich dieser Ausbildung. Denn pro Jahr werden rund 1000 Lehrverträge im Ländle aufgelöst. Seit dem Jahr 2015 ist diese Zahl relativ konstant, etwas weniger Vertragsauflösungen wurden in den Jahren 2020 und 2021- nämlich unter 950.

Nur ein geringer Teil bricht die Ausbildung ab
Besonders hoch sind die Auflösungs-Quoten bei jenen, die direkt von der Mittelschule in die Lehrausbildung wechseln. Bei den Lehrabschlüssen machte diese Gruppe einen Anteil von 16,2 Prozent aus, bei den Lehrvertragsauflösungen dagegen lag deren Quote bei 31 Prozent, also deutlich höher.

Lesen Sie auch:
Den größten Anteil unter den Ausbildungsabbrüchen und -wechseln machen Hochschulstudien aus (43 ...
Das sind die Gründe
Warum 22,3% der Jungen ihre Ausbildung abbrechen
07.10.2025

Allerdings: Die meisten der Lehrlinge, die in irgendeiner Form von einer Lehrvertragsauflösung betroffen sind, wechseln in eine andere Lehrausbildung. Nur ein wesentlich geringerer Teil bricht die Ausbildung ab, ohne eine andere zu beginnen. Den Grünen sind das trotzdem zu viele Abbrüche, sie kritisieren die Landesregierung für ihre Kürzungen der Projektmittel in der Landesberufsschule Dornbirn und fordern die Rücknahme der Streichung.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
11° / 15°
Symbol starker Regen
Bludenz
10° / 18°
Symbol Regen
Dornbirn
12° / 16°
Symbol starker Regen
Feldkirch
11° / 19°
Symbol Regen

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
201.461 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
191.986 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
181.012 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Vorarlberg
Bildungsmonitoring
In Vorarlberg brechen jährlich 1000 die Lehre ab
Crash in Bregenz
Radler prallte gegen Sattelschlepper
Nazi-Schriftstellerin
Natalie Beer: Distanzierung ja, Aberkennung nein
Verfolgungsjagd
Flüchtiger Alkolenker: Polizisten zückten Waffe
Hermann Gmeiner
Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf