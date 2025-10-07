Warum 22,3% der Jungen ihre Ausbildung abbrechen

Die Infografik zeigt Bildungsabbrüche in Österreich bei 15- bis 34-Jährigen. 43 % brechen an Hochschulen oder Akademien ab, 25,8 % an AHS Oberstufe oder BHS, 20,1 % bei einer Lehre und 11,1 % in Pflichtschule oder BMS. Hauptgrund für den Abbruch ist, dass die Ausbildung nicht gefiel oder zu schwierig war mit 52,2 %. 21,8 % wollten lieber arbeiten oder hatten finanzielle Gründe, 17,7 % nannten persönliche oder familiäre Gründe. Quelle: Statistik Austria.