Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sind die Gründe

Warum 22,3% der Jungen ihre Ausbildung abbrechen

Österreich
07.10.2025 12:36
Den größten Anteil unter den Ausbildungsabbrüchen und -wechseln machen Hochschulstudien aus (43 ...
Den größten Anteil unter den Ausbildungsabbrüchen und -wechseln machen Hochschulstudien aus (43 Prozent), vor allem im Bachelor.(Bild: APA/Julian Stratenschulte)

In Österreich wird ein erheblicher Teil der Ausbildungen nicht abgeschlossen. 22,3 Prozent der 15- bis 34-Jährigen haben ihr Studium oder ihre Schul- bzw. Lehrausbildung abgebrochen oder die Fachrichtung gewechselt. 2,3 Prozent beendeten sogar mehrere Ausbildungen vorzeitig. 

0 Kommentare

Immer mehr junge Menschen in Österreich beenden ihre Ausbildung nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Gründe reichen von „das Studium hat mir nicht gefallen“ bis hin zu Allergien, Betreuungspflichten für Kinder und finanziellen Beweggründen.

  • Insgesamt haben 469.800 Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen ihrer Bildungslaufbahn eine Ausbildung abgebrochen. 48.000 davon haben sogar mehrere Abbrüche oder Wechsel hinter sich.
  • Mit Abstand am häufigsten haben AHS-Absolventen eine Ausbildung nach der Matura abgebrochen (33 Prozent). Mit deutlichem Abstand folgen Personen mit maximal Pflichtschulabschluss (24) oder Tertiärabschluss (22). Am seltensten sind Ausbildungsabbrüche bei Personen mit Lehrabschlüssen (17,5) und BHS-Matura (19).
  • Im Ausland geborene Jugendliche und junge Erwachsene brechen laut Statistik Austria seltener eine Ausbildung ab als in Österreich geborene (20 gegenüber 23 Prozent). Mit Abstand am kleinsten ist der Anteil bei Personen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten (ab 2004) mit 14 Prozent. Personen aus den EU-14 (vor 2004) liegen wiederum über dem Gesamtschnitt (25), was an den häufigeren Abbrüchen der Männer in dieser Gruppe liegt (30 Prozent gegenüber 20 bei den Frauen).
Die Infografik zeigt Bildungsabbrüche in Österreich bei 15- bis 34-Jährigen. 43 % brechen an Hochschulen oder Akademien ab, 25,8 % an AHS Oberstufe oder BHS, 20,1 % bei einer Lehre und 11,1 % in Pflichtschule oder BMS. Hauptgrund für den Abbruch ist, dass die Ausbildung nicht gefiel oder zu schwierig war mit 52,2 %. 21,8 % wollten lieber arbeiten oder hatten finanzielle Gründe, 17,7 % nannten persönliche oder familiäre Gründe. Quelle: Statistik Austria.
  • Den größten Anteil unter den Ausbildungsabbrüchen und -wechseln machen Hochschulstudien aus (43 Prozent), vor allem im Bachelor. 26 Prozent entfallen auf die AHS-Oberstufen oder berufsbildenden höheren Schulen (BHS), ein Fünftel aller Abbrüche bzw. Wechsel findet in der Lehre statt.
  • Als Grund für den Abbruch bzw. Wechsel nannten 52 Prozent, dass die Ausbildung nicht ihren Vorstellungen entsprochen hatte oder dass sie zu schwierig war. An den Hochschulen nannten das sogar 63 Prozent als Motiv. Mit deutlichem Abstand folgt der Wunsch, lieber arbeiten zu gehen bzw. finanzielle Motive.
Lesen Sie auch:
Verdienen Sie genug? Wir zeigen, wo ihr Gehalt steht.
Krone Plus Logo
Matura, Lehre, Studium
Verdiene ich genug für mein Ausbildungs-Niveau?
12.05.2025
  • Knapp 14 Prozent nannten andere persönliche Gründe wie eine Krankheit oder Behinderung, aber auch Allergien auf bestimmte Arbeitsmittel. Besonders oft wurde dies beim Abbruch einer Lehrausbildung oder Wechsel des Lehrberufes als Hauptgrund genannt (24 Prozent).
  • Weitere Gründe waren die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen bzw. andere familiäre Gründe (vier Prozent), acht Prozent der Dropouts fielen in keine der vorgeschlagenen Antwortkategorien.
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
159.406 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.389 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
129.455 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1046 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Österreich
Welle Ende Dezember
Influenza-Impfung startet mit mehr Dosen als 2024
Das sind die Gründe
Warum 22,3% der Jungen ihre Ausbildung abbrechen
Aktion „Bogota“
So sprengte die Polizei den Menschenhändlerring
Toter am Flughafen
Mordprozess: „Eingedroschen, wie auf Boxsack“
Junge gestresst
Umfrage: Das belastet die österreichische Psyche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf