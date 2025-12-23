Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Echter Abturner“

Golf-Influencerin sorgt für Ärger unter NFL-Fans

US-Sport
23.12.2025 20:45

Lions, Bills, oder Steelers? Für ein Lieblingsteam kann sich Golf-Influencerin Paige Spiranac offenbar nicht so richtig entscheiden – und sorgt damit unter NFL-Fans für Unmut ...

0 Kommentare

Nachdem sich die Pittsburgh Steelers am Sonntag in einem Krimi mit 29:24 gegen die Detroit Lions durchsetzen konnten, veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto, das sie in einem Steelers-Outfit zeigt, schickte jedoch direkt ein Bild in Lions-Trikot hinterher. Außerdem erklärte Spiranac, die Buffalo Bills zu lieben – für eingefleischte NFL-Fans ein absolutes No-Go.

„Das ist ein echter Abturner“, ärgerte sich ein Follower auf X. „Entscheide dich für ein Team“, schrieb ein anderer.

Auch die Bengals und Rams dürften Spiranac gefallen:

Spiranac hat jedoch einen Lösungsvorschlag für unzufriedene Football-Fans. „Ihr könnt mein Outfit gerne so bearbeiten, dass es zu eurem Lieblings-Team. Ich möchte nicht, dass mich jemand hasst“, so die US-Amerikanerin.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.633 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
134.606 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
80.862 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr US-Sport
„Echter Abturner“
Golf-Influencerin sorgt für Ärger unter NFL-Fans
Kryptischer Post!
Trauert Tom Brady hier Gisele Bündchen nach?
Nach fast 60 Jahren
Milliardenprojekt: Chiefs bekommen neue Heimat!
SGA glänzt
NBA-Champion Oklahoma zurück in der Erfolgsspur
2:5 bei Philadelphia
NHL: Marco Rossi verliert erstmals mit Vancouver

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf