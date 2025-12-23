Golf-Influencerin sorgt für Ärger unter NFL-Fans

Lions, Bills, oder Steelers? Für ein Lieblingsteam kann sich Golf-Influencerin Paige Spiranac offenbar nicht so richtig entscheiden – und sorgt damit unter NFL-Fans für Unmut ...
Nachdem sich die Pittsburgh Steelers am Sonntag in einem Krimi mit 29:24 gegen die Detroit Lions durchsetzen konnten, veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto, das sie in einem Steelers-Outfit zeigt, schickte jedoch direkt ein Bild in Lions-Trikot hinterher. Außerdem erklärte Spiranac, die Buffalo Bills zu lieben – für eingefleischte NFL-Fans ein absolutes No-Go.
„Das ist ein echter Abturner“, ärgerte sich ein Follower auf X. „Entscheide dich für ein Team“, schrieb ein anderer.
Auch die Bengals und Rams dürften Spiranac gefallen:
Spiranac hat jedoch einen Lösungsvorschlag für unzufriedene Football-Fans. „Ihr könnt mein Outfit gerne so bearbeiten, dass es zu eurem Lieblings-Team. Ich möchte nicht, dass mich jemand hasst“, so die US-Amerikanerin.
