US-Wirtschaft wächst – Trump rühmt sich: „Genie“

Während die einen meinen, dass Eigenlob stinkt, ist für den amerikanischen Staatschef klar: Die Experten hätten wieder einmal falsch gelegen, während „Trump und andere Genies recht hatten“. „Das goldene Zeitalter der Trump-Wirtschaft fährt mit Volldampf voraus“, zeigte er sich in seinem Onlinedienst Truth Social erfreut. Das stärkste Quartalswachstum in rund zwei Jahren führte er auf gute Regierungsführung und seine Zollpolitik zurück. Die vom US-Präsidenten verhängten hohen Zölle gegen zahlreiche Handelspartner hatten zu geringeren Importen geführt, was das Wachstum begünstigt.