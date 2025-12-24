Tür 24: Familien-Skiurlaub in der Skiwelt amadé

Skivergnügen für die ganze Familie

Sie und Ihre Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) verbringen sechs Nächte in einem exklusiven 4-Sterne-Hotel. Die Halbpension ist im Gewinn inbegriffen, sodass Sie sich morgens und abends kulinarisch verwöhnen lassen können. Natürlich darf auch das Skivergnügen nicht fehlen! Sie erhalten Skikarten für die ganze Familie, sodass Sie die Pisten von Ski amadé in vollen Zügen erkunden können. Die abwechslungsreichen Abfahrten und atemberaubende Landschaften versprechen eine spannende Zeit für Groß und Klein. Machen Sie mit und sichern Sie sich diese Gelegenheit für ein Winterabenteuer, das Ihre Familie noch lange in Erinnerung behalten wird.