Tür 24: Familien-Skiurlaub in der Skiwelt amadé

Heute ist Heiliger Abend und das letzte Türchen in unserem „Krone“-Adventkalender! Gewinnen Sie einen unvergesslichen Familien-Skiurlaub in Ski amadé und freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Abfahrten und traumhafte Winterlandschaften. Gleich mitspielen und die letzte Gewinnchance nutzen.
Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.
Heute verlosen wir: 1 x Ski amadé Familien-Skiurlaub (für 2 EW & 2 Kinder/ ÜH)
Skivergnügen für die ganze Familie
Sie und Ihre Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) verbringen sechs Nächte in einem exklusiven 4-Sterne-Hotel. Die Halbpension ist im Gewinn inbegriffen, sodass Sie sich morgens und abends kulinarisch verwöhnen lassen können. Natürlich darf auch das Skivergnügen nicht fehlen! Sie erhalten Skikarten für die ganze Familie, sodass Sie die Pisten von Ski amadé in vollen Zügen erkunden können. Die abwechslungsreichen Abfahrten und atemberaubende Landschaften versprechen eine spannende Zeit für Groß und Klein. Machen Sie mit und sichern Sie sich diese Gelegenheit für ein Winterabenteuer, das Ihre Familie noch lange in Erinnerung behalten wird.
Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!
Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.