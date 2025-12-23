Chanukka und Weihnachten

Bei der Terrorbedrohung sollten wir jedoch nicht vergessen, wie viele Täter immer wieder von muslimischen Migranten zur Strecke gebracht werden, und zwei Millionen Moslems leben im engeren Staatsgebiet Israels von 1948. Das sind 21 Prozent, und es fällt eigentlich gar nicht auf, außer dass die dritte Sprache und Schrift Arabisch ist. (Russisch ist die inoffizielle vierte.) Der israelische Staat bietet Platz für jede Volks- und Glaubensgruppe, die mit den Nachbarn in Frieden leben möchte.