Prügel-Mob zu Weihnachten hinter Gittern

Die sechs Burschen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren stammen aus Österreich, Afghanistan, der Türkei und dem Iran. Mittendrin statt nur dabei waren auch drei Mädchen: zwei Österreicherinnen sowie eine junge Slowakin. Sie sollten in dem Rollkommando noch eine wesentliche Rolle spielen! Denn die Racheaktion beschränkte sich nicht auf Schläge und Tritte: Eines der Opfer wurde auf widerlichste Weise sexuell missbraucht. Die drei jungen „Damen“ filmten die Horror-Szenerie und verbreiteten die Videos schließlich in sozialen Medien.