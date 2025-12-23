Ihre Sterbeurkunden enthüllen Fürchterliches

Die Angehörigen von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele kommen einen Schritt näher, mit dem entsetzlichen Schicksal abschließen zu können: Die Sterbeurkunden wurden veröffentlicht.
Es ist ein weiterer, wahnsinnig kraftraubender Tag. Obwohl sie auch bereits bekannte Informationen enthalten, möchte man den Dokumenten, die unter anderem das Promi-Portal „TMZ“ vom Gesundheitsministerium übermittelt bekam, nicht glauben. Demnach wurde am 14. Dezember mehrmals mit einem Messer auf die beiden eingestochen, innerhalb weniger Minuten starben sie.
Zuvor war bereits bekannt, dass das Paar an „mehreren durch einen scharfen Gegenstand zugefügten Verletzungen“ starb, in den Dokumenten nun heißt es wörtlich „mit einem Messer, durch eine andere Person“. Die sterblichen Überreste wurden demnach dem älteren Sohn des ermordeten Paares, Jake, übergeben und in der Mount Sinai Mortuary eingeäschert. Ihre letzte Ruhe sollen der Regisseur und die Fotografin auf Jakes Anwesen finden.
Schwester hielt Nick für „gefährlich“
Tot aufgefunden habe Rob und Michele Tochter Romy, die von einer Massagetherapeutin verständigt worden sei, als diese vor verschlossenen Türen gestanden habe. Das Paar habe im Bett gelegen, US-Medien berichteten von durchgeschnittenen Kehlen und viel Blut. Romy schilderte, dass ihr Bruder Nick im Gästehaus ihrer Eltern gewohnt habe und sie ihn für „gefährlich“ halte.
Nick Reiner erschien vor Gericht
Nick Reiner (32) wurde noch am selben Tag festgenommen. Er erschien am vergangenen Mittwoch erstmals vor Gericht – zur Suizidprävention in eine blaue Schutzweste gekleidet. Zunächst äußerte er sich aber nicht zur Schuld oder Unschuld, dafür sei es noch „zu früh“, meinte sein Anwalt Alan Jackson. Der nächste Termin sei für den 7. Jänner angesetzt.
Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen zuvor wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe.
Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, war 70 Jahre alt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.
