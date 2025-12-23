Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rob und Michele Reiner

Ihre Sterbeurkunden enthüllen Fürchterliches

Society International
23.12.2025 21:17
Von links: Jake, Romy, Rob und Michele Reiner. Die Körper des ermordeten Ehepaars wurden ...
Von links: Jake, Romy, Rob und Michele Reiner. Die Körper des ermordeten Ehepaars wurden eingeäschert und sollen zu Hause bei Sohn Jake ihre letzte Ruhestätte finden.(Bild: EPA/DAVID SWANSON)

Die Angehörigen von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele kommen einen Schritt näher, mit dem entsetzlichen Schicksal abschließen zu können: Die Sterbeurkunden wurden veröffentlicht.

0 Kommentare

Es ist ein weiterer, wahnsinnig kraftraubender Tag. Obwohl sie auch bereits bekannte Informationen enthalten, möchte man den Dokumenten, die unter anderem das Promi-Portal „TMZ“ vom Gesundheitsministerium übermittelt bekam, nicht glauben. Demnach wurde am 14. Dezember mehrmals mit einem Messer auf die beiden eingestochen, innerhalb weniger Minuten starben sie. 

Zuvor war bereits bekannt, dass das Paar an „mehreren durch einen scharfen Gegenstand zugefügten Verletzungen“ starb, in den Dokumenten nun heißt es wörtlich „mit einem Messer, durch eine andere Person“. Die sterblichen Überreste wurden demnach dem älteren Sohn des ermordeten Paares, Jake, übergeben und in der Mount Sinai Mortuary eingeäschert. Ihre letzte Ruhe sollen der Regisseur und die Fotografin auf Jakes Anwesen finden.

In diesem Anwesen passierte das Unfassbare.
In diesem Anwesen passierte das Unfassbare.(Bild: EPA/TED SOQUI)

Schwester hielt Nick für „gefährlich“
Tot aufgefunden habe Rob und Michele Tochter Romy, die von einer Massagetherapeutin verständigt worden sei, als diese vor verschlossenen Türen gestanden habe. Das Paar habe im Bett gelegen, US-Medien berichteten von durchgeschnittenen Kehlen und viel Blut. Romy schilderte, dass ihr Bruder Nick im Gästehaus ihrer Eltern gewohnt habe und sie ihn für „gefährlich“ halte.

Nick Reiner erschien vor Gericht
Nick Reiner (32) wurde noch am selben Tag festgenommen. Er erschien am vergangenen Mittwoch erstmals vor Gericht – zur Suizidprävention in eine blaue Schutzweste gekleidet. Zunächst äußerte er sich aber nicht zur Schuld oder Unschuld, dafür sei es noch „zu früh“, meinte sein Anwalt Alan Jackson. Der nächste Termin sei für den 7. Jänner angesetzt.

Nick hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht ...
Nick hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen. Auch soll er häufig als Obdachloser auf der Straße gelebt haben.(Bild: AP/Richard Shotwell/Invision)

Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen zuvor wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe.

Lesen Sie auch:
Nick Reiner erschien vor Gericht in Los Angeles in einer Selbstmordschutzweste.
Multiple Stichwunden!
So brutal wurden Rob und Michele Reiner ermordet
18.12.2025
Todesstrafe möglich
Rob Reiners Sohn wegen Doppelmord angeklagt
16.12.2025

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, war 70 Jahre alt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BMGStaatsanwaltschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.633 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
134.606 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
80.862 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Society International
Wegen sexueller Gewalt
Russell Brand: Neue Vorwürfe von zwei Frauen
Rob und Michele Reiner
Ihre Sterbeurkunden enthüllen Fürchterliches
Alte Pool-Fehde
Darum kann Spielberg Ben Affleck nicht ausstehen!
„Shoppe wie irre“
Lily Allen macht Therapie wegen Kaufsucht
Süßer Brief enthüllt
Travis Kelce über Swift: „Liebe meines Lebens“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf