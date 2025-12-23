Putins Rolle beim Rentiersterben in Finnland

Veränderte DNA-Stränge

„Ich halte diese Theorie für realistisch“, bestätigt auch Katja Holmala, leitende Wissenschaftlerin am finnischen Institut für natürliche Ressourcen. In den vergangenen Jahren nahm das Institut tausende Proben von Wolfs-Ausscheidungen und analysierte sie. In den vergangenen Monaten fanden die Wissenschaftler einen veränderten DNA-Strang, der nahelegt, dass Wölfe aus dem Ausland nach Lappland gekommen waren. Die Experten vermuten, dass es sich um Tiere aus dem russischen Grenzgebiet handelt – beweisen können sie das aber nicht.