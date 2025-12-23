Neuer Trainer für Sturm? Entscheidung steht bevor!

Geht jetzt alles plötzlich ganz schnell? Schon am Wochenende tauchten erste Gerüchte auf, dass es einen Top-Kandidaten auf den Trainerstuhl bei Meister Sturm geben soll. Da war Jürgen Säumel ja noch im Amt – erst am Montagabend wurde dieser von seinen Aufgaben entbunden. Nun soll es bereits eine Einigung mit einem Nachfolger geben.