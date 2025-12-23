Neuer Trainer für Sturm? Entscheidung steht bevor!

Geht jetzt alles plötzlich ganz schnell? Schon am Wochenende tauchten erste Gerüchte auf, dass es einen Top-Kandidaten auf den Trainerstuhl bei Meister Sturm geben soll. Da war Jürgen Säumel ja noch im Amt – erst am Montagabend wurde dieser von seinen Aufgaben entbunden. Nun soll es bereits eine Einigung mit einem Nachfolger geben.
Montagabend gab Meister Sturm bekannt, was die Spatzen längst von den Dächern gepfiffen haben: die Trennung von Trainer Jürgen Säumel. Schon seit mehreren Tagen wird jedoch über potenzielle Nachfolger spekuliert. Und dieser soll dem Vernehmen nach von Oberösterreich nach Graz übersiedeln.
Die Verantwortlichen um Präsident Christian Jauk sowie Sportchef Michael Parensen sollen sich bereits mit Maximilian Senft auf einen Vertrag geeinigt haben. Eine Übereinkunft mit seinem derzeitigen Klub Ried steht aktuell aber noch aus. Bei Ex-BW-Linz-Coach Gerald Scheiblehner, der aktuell bei Grasshopper Zürich im Amt ist, sollen sich die Grazer hingegen eine Absage eingefangen haben, da er wohl in der Schweiz bleiben will.
