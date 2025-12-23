Vorteilswelt
EINWÜRFE: FOLGE 78

Ein Weihnachts-Special mit vielen Tor-Geschenken

Kärnten
23.12.2025 20:00

Der „Krone“-Sport Podcast meldet sich mit einem weihnachtlichen Special: Wir blicken auf die Division 1, die Division 2 Ost und die Division 3 Ost zurück. Viele Highlights, tolle Szenen und insgesamt 33 Tore.

Besinnlich war an diesem Spielwochenende höchstens die Stimmung abseits des Eises – sportlich ging es dafür umso heißer zur Sache. Im aktuellen Weihnachts-Special nehmen wir euch mit durch die Division 1, die Division 2 Ost und die Division 3 Ost und servieren ein wahres Fest an Toren.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
