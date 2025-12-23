Ein Weihnachts-Special mit vielen Tor-Geschenken

Besinnlich war an diesem Spielwochenende höchstens die Stimmung abseits des Eises – sportlich ging es dafür umso heißer zur Sache. Im aktuellen Weihnachts-Special nehmen wir euch mit durch die Division 1, die Division 2 Ost und die Division 3 Ost und servieren ein wahres Fest an Toren.