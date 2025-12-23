Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer bittet um Hilfe

Dreiste Fahrerflucht auf Parkplatz: Zeugenaufruf!

Kärnten
23.12.2025 21:00
(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Ein Unbekannter zerstört auf dem ATRIO-Parkplatz in Villach den Wagen einer jungen Lenkerin und fährt einfach davon: Das Opfer und die Polizei bitten nun um Hilfe. 

0 Kommentare

Weihnachten wird zumindest offiziell als Zeit der Nächstenliebe gefeiert – vor allem in Einkaufszentren ist davon aber oft wenig bis gar nichts zu spüren. Weder in den Geschäften, und schon gar nicht auf den heißt begehrten Parkplätzen davor. Julia O. aus Villach kann davon ein ganz und gar nicht besinnliches Lied singen.

Zitat Icon

Fehler können jedem passieren – aber man sollte zumindest dazu stehen. Ich finde es traurig, dass man einfach davon fährt und andere dafür bezahlen lässt.

Unfallopfer Julia O. zur „Krone“

„Ich hab’ mich am 5. Dezember, um 16 Uhr, direkt auf einem Parkplatz vor dem ATRIO hingestellt“, so die 21-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Als sie zwei Stunden später zurückkehrt, der Schock: Das Heck ihres Wagens war demoliert – die Stoßstange gebrochen, die Sensoren hinüber, die Heckklappe eingedrückt und die Anhängevorrichtung verbogen.

„Es muss jemand etwas gesehen haben“
Vom Unfalllenker fehlte jede Spur, dieser fuhr einfach davon. „Ich hab’ umgehend Anzeige erstattet. Bis dato hat sich aber niemand gemeldet. Und ich hab’ auch keine Vollkaskoversicherung - also bleibe ich auf dem Schaden zu 100 Prozent sitzen.“ Nun hofft sie auf mögliche Zeugen. „Der Parkplatz war voll – es muss jemand etwas gesehen oder gehört haben.“ Hinweise an die Polizei unter 059133/ 264444

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.633 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
134.606 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
80.862 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Opfer bittet um Hilfe
Dreiste Fahrerflucht auf Parkplatz: Zeugenaufruf!
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 78
Ein Weihnachts-Special mit vielen Tor-Geschenken
Krone Plus Logo
„In ständiger Angst“
Zum Weihnachtsfest neue Vorwürfe im Kinderdorf
Für Kinder in Spittal
Kärntner Bürgermeister ließ Stadtpark beschneien
Neuerliche Wendung
Wirtschaftsprüfer bringt Klage gegen die Stadt ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf