Dreiste Fahrerflucht auf Parkplatz: Zeugenaufruf!

Ein Unbekannter zerstört auf dem ATRIO-Parkplatz in Villach den Wagen einer jungen Lenkerin und fährt einfach davon: Das Opfer und die Polizei bitten nun um Hilfe.
Weihnachten wird zumindest offiziell als Zeit der Nächstenliebe gefeiert – vor allem in Einkaufszentren ist davon aber oft wenig bis gar nichts zu spüren. Weder in den Geschäften, und schon gar nicht auf den heißt begehrten Parkplätzen davor. Julia O. aus Villach kann davon ein ganz und gar nicht besinnliches Lied singen.
Fehler können jedem passieren – aber man sollte zumindest dazu stehen. Ich finde es traurig, dass man einfach davon fährt und andere dafür bezahlen lässt.
Unfallopfer Julia O. zur „Krone“
„Ich hab’ mich am 5. Dezember, um 16 Uhr, direkt auf einem Parkplatz vor dem ATRIO hingestellt“, so die 21-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Als sie zwei Stunden später zurückkehrt, der Schock: Das Heck ihres Wagens war demoliert – die Stoßstange gebrochen, die Sensoren hinüber, die Heckklappe eingedrückt und die Anhängevorrichtung verbogen.
„Es muss jemand etwas gesehen haben“
Vom Unfalllenker fehlte jede Spur, dieser fuhr einfach davon. „Ich hab’ umgehend Anzeige erstattet. Bis dato hat sich aber niemand gemeldet. Und ich hab’ auch keine Vollkaskoversicherung - also bleibe ich auf dem Schaden zu 100 Prozent sitzen.“ Nun hofft sie auf mögliche Zeugen. „Der Parkplatz war voll – es muss jemand etwas gesehen oder gehört haben.“ Hinweise an die Polizei unter 059133/ 264444
