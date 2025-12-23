Dreiste Fahrerflucht auf Parkplatz: Zeugenaufruf!

„Es muss jemand etwas gesehen haben“

Vom Unfalllenker fehlte jede Spur, dieser fuhr einfach davon. „Ich hab’ umgehend Anzeige erstattet. Bis dato hat sich aber niemand gemeldet. Und ich hab’ auch keine Vollkaskoversicherung - also bleibe ich auf dem Schaden zu 100 Prozent sitzen.“ Nun hofft sie auf mögliche Zeugen. „Der Parkplatz war voll – es muss jemand etwas gesehen oder gehört haben.“ Hinweise an die Polizei unter 059133/ 264444