Bewaffneter „älterer Mann“ überfiel Bank in Graz

Einen Tag vor dem Heiligen Abend überfiel ein „älterer Mann“, wie die Landespolizeidirektion Steiermark einen ORF-Bericht bestätigt, die Raiffeisenbank in der Grazer Zinzendorfgasse. Ersten Informationen zufolge betrat er bewaffnet die Bank und verlangte Geld. Ob er das bekommen hat, wird seitens der Polizei noch nicht bekannt gegeben. Verletzte soll es jedenfalls nicht gegeben haben.