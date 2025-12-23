Bewaffneter „älterer Mann“ überfiel Bank in Graz

Russell Brand: Neue Vorwürfe von zwei Frauen
Am Dienstagabend überfiel ein „älterer Mann“ ein Bankinstitut in der Grazer Zinzendorfgasse. Die Fahndung nach dem Täter läuft.
Einen Tag vor dem Heiligen Abend überfiel ein „älterer Mann“, wie die Landespolizeidirektion Steiermark einen ORF-Bericht bestätigt, die Raiffeisenbank in der Grazer Zinzendorfgasse. Ersten Informationen zufolge betrat er bewaffnet die Bank und verlangte Geld. Ob er das bekommen hat, wird seitens der Polizei noch nicht bekannt gegeben. Verletzte soll es jedenfalls nicht gegeben haben.
Der Täter konnte flüchten, eine groß angelegte Fahndung nach dem Mann läuft. Die Raubgruppe des Landeskriminalamts ermittelt.
