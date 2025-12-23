Russell Brand: Neue Vorwürfe von zwei Frauen

Zwei weitere Frauen werfen dem Schauspieler und Komiker Russell Brand sexuelle Gewalt vor. Laut Polizei geht es um eine Vergewaltigung und einen sexuellen Übergriff – damit sind es jetzt Anklagen von insgesamt sechs Frauen.
Die aktuellen Vorwürfe „kommen zu den Anklagen hinzu, die im April 2025 gegen Brand erhoben wurden und vier Frauen betrafen“, teilte die Polizei am Dienstag in London mit. Wegen der neuen Anschuldigungen müsse Brand am 20. Jänner vor Gericht erscheinen, hieß es weiter. Der Prozess wegen der vorherigen Vorwürfe beginnt am 16. Juni.
Dem Ex-Mann der US-Sängerin Katy Perry wurden bisher Vergewaltigung in zwei Fällen sowie weitere sexuelle Übergriffe auf insgesamt vier Frauen zwischen 1999 und 2005 vorgeworfen. Der 50-Jährige weist die Anschuldigungen zurück.
„2026 wird ein wichtiges Jahr“
Ohne auf die neuen Vorwürfe einzugehen, sagte er in einem am Dienstag im Onlinedienst X veröffentlichten Video: „2026 wird ein wichtiges Jahr“, mit „großen (...) Prüfungen“. Er sei „dankbar, die Gelegenheit zu haben, mich für die vielen Fehler, die ich im Laufe der Jahre begangen habe, zu rehabilitieren“.
Russell Brand reagierte in seinem Video nicht auf die Vorwürfe:
Unabhängig von den jetzt zur Anklage gebrachten Vorwürfen hatten weitere Frauen ähnliche Anschuldigungen gegen den Schauspieler erhoben. 2023 veröffentlichten mehrere britische Medien gemeinsame Recherchen über Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen Brand.
Der Brite hatte als Stand-up-Comedian mit provokanten Auftritten Erfolg, arbeitete für mehrere Fernsehsender als Moderator und schaffte es bis nach Hollywood. Mittlerweile sorgt er als Anti-Establishment-Guru und frisch getaufter Christ mit Millionen von Followern für Aufsehen auf Online-Plattformen.
