Ein Vater, drei Söhne: Die Lokführer-Familie

Auch als Familie waren die vier Männer unterwegs, meist zufällig. Einmal, erzählen sie, fuhr Manfred am Salzburger Bahnhof ein, am Nebengleis stand sein Papa mit einer alten Lok. Ein anderes Mal überschnitten sich die Dienstpläne – die drei Brüder übernachteten gemeinsam am Bodensee. Auch eine Tour zu viert hat Papa Rudolf einmal organisiert.