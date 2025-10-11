Bald strengere Regeln für Google in Großbritannien

Die britische Kartellbehörde hat wie erwartet den Weg für eine strengere Regulierung von Google freigemacht. „Wir haben festgestellt, dass Google eine strategische Position im Bereich der Suche und Suchmaschinenwerbung einnimmt“, sagte CMA-Chef Will Hayter.
Mehr als 90 Prozent der Internet-Suchen im Vereinigten Königreich liefen über die Alphabet-Tochter.
Die Einstufung als Unternehmen mit „strategischer Marktstellung“ sei kein Hinweis auf Fehlverhalten oder unmittelbar bevorstehende Maßnahmen, betonte Hayter. Allerdings eröffnet sie der Behörde größere Durchgriffsrechte.
Google warnt vor staatlichen Eingriffen
Sie könnte den Internetkonzern unter anderem dazu zwingen, Konkurrenten oder rivalisierenden KI-Assistenten einen erleichterten Zugang zu Suchergebnissen zu ermöglichen. Google-Manager Oliver Bethell warnte, dass staatliche Eingriffe Innovationen und Wachstum in Großbritannien hemmen könnten.
Das deutsche Bundeskartellamt und die Europäische Union (EU) haben Google ebenfalls eine große Bedeutung für den Wettbewerb bescheinigt. Damit können sie dem US-Konzern ebenfalls genauer auf die Finger schauen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.