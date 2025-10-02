Deutscher Minister fordert Sonderabgabe für Google

„Leider nicht stark genug“

Auf die Frage, was geschehe, wenn Trump im Gegenzug Zölle erhöhe, sagte Weimer: „Kann sein, dass ich mich dann beugen muss. Europa ist leider nicht stark genug, um auf Augenhöhe mit den Amerikanern zu Ergebnissen zu kommen, die wir wollen. Das ist eine bittere Erkenntnis aus den Zollverhandlungen.“ Deswegen müssten Europa und seine Wirtschaft dringend gestärkt werden.