Laster kollidierte mit Bahnhofsgebäude

Ein 82-jähriger Mann näherte sich zur selben Zeit mit einem LKW ebenfalls taleinwärts. Als er erkannte, dass die vor ihm fahrenden Autois aufgrund der roten Ampel angehalten haben, versuchte er auch noch zu bremsen. Dabei verlor er aber die Kontrolle über den Laster und wich nach rechts aus, um eine direkte Kollision mit den stehenden Fahrzeugen zu vermeiden.