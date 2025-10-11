Vorteilswelt
Ausweichmanöver

Laster kollidierte mit Bahnhofsgebäude

Vorarlberg
11.10.2025 12:29
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: sos)

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Freitag in St. Anton im Montafon (Vorarlberg): Ein 82 Jahre alter Lenker wollte einer Kolonne ausweichen, krachte dabei aber mit seinem Lkw in das Bahnhofsgebäude.  

Ein 56-jähriger Mann fuhr am Freitag gegen 15 Uhr mit seinem Auto auf der L188 taleinwärts. Hinter ihm war eine 59-jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Als die Ampel an einer Kreuzung auf der Montafonerstraße auf Rot schaltete, brachten beide ihre Autos ordnungsgemäß zum Stillstand.

Ein 82-jähriger Mann näherte sich zur selben Zeit mit einem LKW ebenfalls taleinwärts. Als er erkannte, dass die vor ihm fahrenden Autois aufgrund der roten Ampel angehalten haben, versuchte er auch noch zu bremsen. Dabei verlor er aber die Kontrolle über den Laster und wich nach rechts aus, um eine direkte Kollision mit den stehenden Fahrzeugen zu vermeiden.

Bei diesem Ausweichmanöver streifte die linke Seite seines Lkw beide vor ihm stehenden Autos. Zudem kollidierte die rechte Fahrzeugseite des Lasters mit der Fassade des Bahnhofsgebäudes. Der Lkw kam wenige Meter später zum Stillstand.

Beträchtlicher Sachschaden
Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Laster des 82-Jährigen sowie das Auto der 59-jährigen Lenkerin waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch am Bahnhofsgebäude entstand beträchtlicher Sachschaden.

